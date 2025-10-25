Cele mai vândute mașini din România, în primul an fără Rabla GRAFICE

Românii nu și-au putut cumpăra anul acesta mașini cu tichete Rabla, pentru că programul a fost suspendat și, pentru unele categorii de cumpărători, a fost anulat. După mai multe luni de ezitări și de cifre slabe, primele trei trimestre s-au încheiat cu o scădere a vânzărilor de câteva procente și cu multe schimbări de preferințe care arată în ce direcție s-au dus cumpărătorii de autoturisme români.

Două luni de creștere, bazate și pe unele impulsuri de achiziție artificiale, n-au fost suficiente pentru piața auto din România pentru a compensa scăderile de vânzări din prima jumătate de an. Conform datelor analizate de Profit.ro, după nouă luni, românii au înmatriculat 108.067 autoturisme în primele trei trimestre din acest an, cu 5,2% mai puține decât în 2024.

