Cele trei variante de guvern pe care le vede Siegfried Mureșan. „Alegerile anticipate s-ar putea să devină o necesitate”

Siegfried Mureșan, propus premier de PNL, USR și UDMR, a declarat că alegerile anticipate „nu sunt un scenariu de dorit”, dar pot deveni „o necesitate” în cazul în care „situația de blocaj nu este depășită”, potrivit Agerpres.

Eurodeputatul liberal vede trei variante posibile pentru formarea Guvernului, și anume cea a unui guvern PSD-AUR, „care să țină România pe loc”, cea a unui „guvern reformator” și cea a unui „guvern tehnocrat, apolitic”.

„Ultimele săptămâni au arătat că nu există în parlamentul României o majoritate pentru un guvern reformator, așa cum au propus PNL, USR și UDMR”, a declarat el, luni, într-o conferință de presă la Strasbourg.

Siegfried Mureșan a spus că PNL poate „susține un premier tehnocrat doar dacă nu este controlat de PSD”.

„A treia variantă – de compromis, nu o variantă preferabilă – este un guvern tehnocrat, apolitic, despre care PNL poate discuta doar dacă un astfel de guvern își asumă agenda de modernizare”, a afirmat Mureșan.

Liberalul a fost întrebat dacă poate aduna cele 233 de voturi necesare pentru învestitură în cazul în care președintele Nicușor Dan îl va nominaliza pentru funcția de premier.

Șeful statului are miercuri consultări cu partidele și tot atunci va anunța și numele candidatului la poziția de prim-ministru, a scris Euronews, citând surse de la Cotroceni. Nicușor Dan a acordat luni un interviu pentru aceeași publicație.

„Cred că dacă președintele mă va desemna, voi avea această șansă. Nu voi comenta intențiile președintelui, este prerogativa președintelui de a face o desemnare și de a explica cum a ajuns la acea desemnare. (…) Dacă eu voi fi desemnat, voi încerca să formez majoritatea pe o agendă de reformare și modernizare”, a răspuns Siegfried Mureșan.

Ce a spus despre scenariul alegerilor anticipate

Siegfried Mureșan consideră că alegerile anticipate „nu sunt un scenariu de dorit”.

„Noi, PNL, nu ne dorim alegeri anticipate, însă dacă situația de blocaj nu este depășită ele s-ar putea să devină o necesitate. Îmi va fi mereu mult mai suspect un om politic căruia îi este teamă să se întoarcă la cetățean, decât un om politic care spune: «situația de blocaj nu poate fi depășită, să dăm oamenilor șansa de a vota»”, a declarat eurodeputatul PNL.

El este de părere că, deși alegerile anticipate ar putea însemna „câteva luni de incertitudine”, ar putea fi de preferat „două luni de campanie electorală, decât doi ani jumate la cheremul majorității PSD-AUR”.