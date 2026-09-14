Nicușor Dan a stabilit când face consultările cu partidele și desemnează premierul
Președintele Nicușor Dan convoacă partidele la Cotroceni pentru consultări miercuri, iar în aceeași zi va anunța și numele candidatului la funcția de prim-ministru, a relatat Euronews, citând surse de la Cotroceni.
Șeful statului a acordat publicației un interviu, luni, în marja vizitei efectuate în Finlanda. Cu acest prilej, el a anunțat că intenționează să convoace partidele la consultări și să desemneze premierul în această săptămână, însă nu a menționat ziua exactă. Ulterior, postul TV a anunțat ziua, citând surse de la Cotroceni: miercuri.
„Sincer, aveam o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când, în sfârșit, toți parlamentarii sunt aici și, dacă este vorba de o majoritate fragilă pentru un guvern, ea să se poată materializa. Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem și ce se va întâmpla în urma desemnării”, a declarat Nicușor Dan.
România nu are un guvern cu puteri depline din data de 5 mai, de când cabinetul condus de liberalul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR, după decizia social-democraților de a-i retrage liderului PNL sprijinul politic.
Nicușor Dan a nominalizat până acum doi candidați la funcția de prim-ministru. Primul dintre ei, Eugen Tomac, și-a depus mandatul în 14 iunie, înainte de a ajunge la votul din Parlament, deoarece nu avea suficientă susținere, iar al doilea, Adrian Veștea, a picat la votul din Parlament în 22 iunie.
În acest moment nu mai pot fi excluse nici alegerile anticipate, a mai spus Nicușor Dan în interviul pentru Euronews.
„Oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral, care probabil că se duce sau puțin înainte, sau puțin după Anul Nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De aia, nu îmi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem”, a explicat el.