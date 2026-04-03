Celebrele Galerii Uffizi din Florența au mutat comori după un atac ca-n filme al hackerilor

Sala lui Jupiter din Muzeul Uffizi al Florenței, FOTO: Perseomedusa / Alamy / Profimedia

Galeriile Uffizi din Florența au fost lovite de un atac cibernetic grav mai devreme în cursul acestui an, ceea ce a determinat adoptarea unor măsuri de urgență, inclusiv transferul unor bijuterii valoroase la Banca Italiei, a relatat vineri cotidianul Corriere della Sera, citat de agenția Reuters.

Galeriile Uffizi expun unele dintre cele mai celebre opere de artă din Italia, inclusiv picturile „Nașterea lui Venus” și „Primăvara” de Sandro Botticelli, precum și „Tondo Doni” de Michelangelo.

Un purtător de cuvânt al Uffizi – al doilea cel mai vizitat muzeu din Italia, care generează venituri de aproximativ 60 de milioane de euro anual – nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Instituția a declarat anterior că sistemele administrative au fost afectate de atacul cibernetic, fără a oferi detalii suplimentare.

Potrivit Corriere, hackerii au pătruns în rețeaua muzeului la sfârșitul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie, obținând acces la serverele galeriilor Uffizi, ale Palatul Pitti și ale Grădinilor Boboli.

Răscumpărare cerută directorului Galeriilor Uffizi

Se presupune că atacatorii au golit unele dintre servere și au trimis o cerere de răscumpărare direct pe telefonul personal al lui Simone Verde, directorul galeriilor.

Cotidianul italian mai notează că hackerii au obținut coduri de acces, parole, au compromis sistemele de alarmă și au obținut hărți interne.

Publicația mai arată că cele mai valoroase obiecte din Tezaurul Marilor Duci – găzduit în Palatul Pitti, fosta reședință a familiei Familia Medici – au fost mutate la banca centrală a Italiei ca măsură de precauție, în timp ce unele uși și ieșiri de urgență au fost sigilate.

Site-ul oficial al Uffizi precizează că, pentru a permite lucrări de mentenanță „extraordinare”, Tezaurul Marilor Duci din Palatul Pitti este închis din 3 februarie până la noi dispoziții.

Potrivit relatării din presa italiană, hackerii ar fi sustras și arhiva digitală completă a departamentului fotografic, care conține imagini și documente acumulate de-a lungul deceniilor.