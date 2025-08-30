Celebrul bucătar Gordon Ramsay, supus unei intervenţii pentru îndepărtarea unui cancer de piele

Celebrul bucătar-şef britanic Gordon Ramsay a anunţat sâmbătă, în social media, că a fost supus unei intervenţii pentru îndepărtarea unui carcinom bazocelular, relatează News.ro.

„Sunt recunoscător şi apreciez enorm echipa incredibilă de la The Skin Associates şi reacţia lor rapidă în îndepărtarea acestui carcinom bazocelular. Vă mulţumesc! Vă rog să nu uitaţi să vă daţi cu cremă de protecţie solară în acest weekend. Vă promit că nu este un lifting facial! Aş avea nevoie de o rambursare…”, a notat Ramsay.

Gordon Ramsay, în vârstă de 58 de ani, a postat și două fotografii, iar în una dintre ele apare cu pansament sub ureche, în locul de unde a fost îndepărtat cancerul.

Ce este carcinomul bazocelular

Carcinomul bazocelular este o formă de cancer non-melanom, care apare în stratul superior al pielii şi este cauzat în principal de razele ultraviolete provenite de la soare sau utilizate în aparatele de bronzat.

Se spune că principalul simptom al acestei afecţiuni este o excrescenţă sau o pată neobişnuită pe piele, care poate varia în dimensiune şi aspect, fiind cea mai frecventă în zone precum capul, gâtul şi umerii, spatele, mâinile şi partea inferioară a picioarelor.