Celebrul „Cuib de vulturi” al lui Hitler a fost cuprins „în totalitate de flăcări”. Poliția a arestat un motoclist care pleca din zonă

Un suspect a fost reținut în urma unui incendiu izbucnit la reședința lui Adolf Hitler, Kehlsteinhaus, cunoscută și sub numele de „Cuibul de Vultur”, din Bavaria, în sudul Germaniei, a anunțat sâmbătă poliția, potrivit AFP.

Aproape 200 de pompieri au fost mobilizați pentru a stinge incendiul din această clădire, foarte greu accesibilă, situată pe un promontoriu stâncos deasupra localității Berchtesgaden.

„O persoană suspectă a fost reținută”, a precizat poliția, care a adăugat că nimeni nu a fost rănit. Incendiul s-a putut vedea de la o depărtare de kilometri.

Im Kehlsteinhaus am Obersalzberg in Berchtesgaden ist ein Feuer ausgebrochen. Um 21.52 Uhr seien erste Rettungskräfte eingetroffen und hätten einen Großbrand festgestellt. https://t.co/IbvDs3YdBM https://t.co/VcVwyDBlhM — Sven Hartmann (@hartmann0049) October 23, 2026

Intervenție dificilă a pompierilor

Potrivit forțelor de ordine, un detector de fum din clădire a declanșat alarma de incendiu vineri, în jurul orei 21:50, ora locală (22:50 în România).

Pompierii, alertați, au zărit flăcări care se înălțau în aer în timp ce se îndreptau spre locul incidentului. Odată ajunși acolo, au „constatat că clădirea era cuprinsă în întregime de flăcări”.

Accesul la locul incendiului, situat la o altitudine de 1.834 de metri, precum și operațiunile de stingere s-au dovedit dificile, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției, Lisa Maier.

„Se poate intra în clădire doar cu echipament greu de protecție respiratorie”, a precizat ea.

Poliția a reținut un motociclist

Nu s-au putut furniza încă informații cu privire la cauza incendiului. „Ancheta poliției judiciare este în curs”, a declarat Maier.

La scurt timp după izbucnirea incendiului, „o persoană suspectă a atras atenția anchetatorilor”, a precizat poliția.

Aceasta a fost reținută. „Ancheta vizează în prezent stabilirea dacă această persoană este implicată în incendiu”, a adăugat ea.

Potrivit tabloidului german „Bild”, se ia în considerare ipoteza incendiului provocat.

În timp ce se îndreptau spre locul incidentului, forțele de ordine ar fi întâlnit un motociclist. Acesta ar fi fost apoi reținut, scrie ziarul.

Clădirea făcea parte din zona interzisă

Construită între 1937 și 1938 în apropiere de Berchtesgaden, Kehlsteinhaus făcea parte din „zona interzisă a Führerului” din Obersalzberg și urma să servească drept clădire de reprezentare pentru Adolf Hitler, care a vizitat-o foarte rar.

Construită din piatră și granit, clădirea era menită să impresioneze diplomații străini.

Clădirea a trecut prin cel de-al Doilea Război Mondial fără a suferi daune.

Din 1952, este folosită ca restaurant, iar o expoziție prezintă istoria clădirii.

Foto: ©Ed Francissen | Dreamstime.com