Celebrul dansator Michael Flatley țintește funcția de președine al Irlandei

Michael Flatley, starul dansului irlandez cunoscut inclusiv publicului din România pentru spectacolul „Lord of the Dance” îşi doreşte un nou rol: preşedinte al Irlandei, relatează The Guardian.

Dansatorul şi impresarul irlandezo-american plănuieşte să se întoarcă din Monaco în Irlanda şi vrea să obţină o nominalizare la alegerile prezidenţiale care urmează, scrie News.ro.

Conform unei depoziţii în timpul unui proces la Înalta Curte, legat de un litigiu privind renovările la conacul lui Flatley, artistul în vârstă de 67 de ani „va încerca să obţină nominalizarea pentru a candida la preşedinţia Irlandei”.

Alegerile pentru această funcţie trebuie să aibă loc cu 60 de zile înainte de 11 noiembrie, când preşedintele în exerciţiu, Michael D. Higgins, îşi încheie cel de-al doilea mandat, după 14 ani în funcţie.

Flatley a sugerat pentru prima dată posibilitatea unei candidaturi săptămâna trecută, într-un interviu pentru RTÉ, spunând că oamenii din Irlanda „nu sunt fericiţi în acest moment” şi că le lipseşte „o voce adevărată, profundă, care să le vorbească pe limba lor”.

Avocatul său, Ronnie Hudson, a confirmat intenţia în instanţă, menţionând o „schimbare semnificativă de circumstanţe” şi precizând că Flatley, cetăţean irlandez, se va muta înapoi în Irlanda în termen de 14 zile pentru a obţine o nominalizare.

Depoziţia a fost făcută în contextul acţiunii legale a coregrafului privind lucrările de renovare la Castelhyde, conacul său din secolul al XVIII-lea aflat în apropiere de Fermoy, în comitatul Cork.

Dansatorul, acum în vârstă de 67 de ani, s-a retras din cauza unei accidentări după un spectacol în Las Vegas, de Ziua Sfântului Patrick, în martie 2017.

Ce condiții trebuie să îndeplinească pentru a fi nominalizat

Pentru a fi eligibil la Preşedinţie, un candidat trebuie să fie cetăţean irlandez şi să aibă cel puţin 35 de ani. Pentru a apărea pe buletinul de vot, este necesară o nominalizare din partea a cel puţin 20 de membri ai Parlamentului sau a cel puţin patru autorităţi locale. Nu este clar dacă starul Lord of the Dance va reuşi să obţină acest sprijin.

În aprilie, fostul luptător de arte marţiale mixte, Conor McGregor, s-a plâns că regulile de nominalizare i-ar putea bloca intenţia declarată de a candida.

Până acum, două candidaturi au fost confirmate oficial: Mairead McGuinness, fostă jurnalistă şi comisar european, este candidatul partidului Fine Gael, în timp ce partide mici de stânga o susţin pe Catherine Connolly, politician independent şi fost primar al oraşului Galway.

Partidele Fianna Fáil şi Sinn Féin nu şi-au anunţat încă propriii candidaţi.

Gruparea Independent Ireland, care deţine patru locuri în parlament, a declarat că este deschisă să discute cu Michael Flatley şi cu alţi potenţiali candidaţi, atât timp cât aceştia au o „şansă reală” de a strânge încă 16 voturi pentru a obţine o nominalizare.

Flatley a rămas în atenţia publicului după retragerea sa din cariera de dansator. Filmul său de spionaj din 2022, Blackbird, a fost ironizat de critici.

În 2023, el a anunţat planuri pentru un serial biografic „fără cenzură”, intitulat Dancelord, care promitea să ilustreze „epopeea grandioasă” a unei vieţi care a atins „un nivel dincolo de faima obişnuită a starurilor rock”