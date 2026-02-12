Celebrul hotel Waldorf Astoria din New York își caută cumpărător după renovările care au durat ani de zile

Proprietarii chinezi ai emblematicului hotel Waldorf Astoria din New York, recunoscut la nivel mondial după ce a apărut în numeroase filme și seriale produse de Hollywood, se pregătesc să scoată la vânzare clădirea de lux, la câteva luni după redeschiderea acestuia în urma unor renovări ce au costat mai multe miliarde de dolari, relatează The Wall Street Journal, citat de Reuters.

Clădirea-simbol de pe Park Avenue a fost redeschisă în noiembrie, după o renovare de opt ani prin care a fost transformată dintr-un hotel cu 1.400 de camere într-un complex cu 375 de camere de hotel și 372 de reședințe. Transformarea a fost finalizată cu cinci ani întârziere și cu peste 1 miliard de dolari peste bugetul inițial.

Printre multe altele, hotelul a avut chiar un film denumit după el – „Week-End at the Waldorf”, cu Ginger Rogers în rol principal -, iar suita 2728, care costa 1.000 de dolari pe săptămână, a fost locuința lui Marilyn Monroe în 1955, după ce aceasta a părăsit Hollywood-ul.

Potrivit surselor jurnaliștilor de la The Wall Street Journal, restaurantele, magazinele și celelalte facilități adiacente hotelului ar fi incluse în vânzare, însă apartamentele vor fi vândute separat în continuare.

Cât ar fi prețul de vânzare pentru Hotelul Waldorf Astoria

Hilton Worldwide, care deține un contract de administrare pe 100 de ani pentru hotel, a vândut proprietatea în 2014 către Anbang Insurance Group, o companie de reasigurări cu sediul în China, pentru 1,95 miliarde de dolari, tranzacție care a devenit una dintre cele mai scumpe vânzări de hoteluri din istorie.

Grupul a cheltuit încă 2 miliarde de dolari pentru lucrările de renovare demarate ulterior, ceea ce a ridicat costul total la peste 4 miliarde de dolari.

Mai târziu, compania de stat chineză Dajia Insurance Group a fost numită să administreze activele Anbang, după ce directorul general al acesteia a fost dat în urmărire penală pentru infracțiuni economice.

Totuși, vânzătorul nu se așteaptă să-și recupereze integral costurile printr-o vânzare. Iar la un preț de vânzare estimat la peste un miliard de dolari, doar un număr foarte restrâns de potențiali cumpărători și-ar putea permite această proprietate-fanion a brandului de lux Waldorf al Hilton.