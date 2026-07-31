Ungaria, îngrijorată că nivelul Dunării va ține oprită centrala nucleară de la Paks săptămâni întregi. MOL anunță că își reduce consumul cu 40%

Centrala nucleară de la Paks ar putea rămâne oprită timp de mai multe săptămâni, hidrologii estimând că nivelul apei Dunării, care furnizează apa de răcire necesară instalației, va rămâne prea scăzut pentru ca aceasta să poată funcționa în siguranță, a declarat vineri premierul Peter Magyar, citat de Reuters.

Cele patru reactoare de fabricație rusească ale centralei funcționează în prezent la mai puțin de 50% din capacitatea lor combinată de 2 gigawați și urmează să fie oprite complet luni, întrucât prognozele indică o scădere suplimentară a nivelului apei Dunării.

Reactoarele pot fi repornite odată ce nivelul apei va reveni suficient pentru a permite operarea în condiții de siguranță, „însă nu ne așteptăm ca acest lucru să se întâmple în următoarele săptămâni”, a declarat Magyar în cadrul unei conferințe de presă susținute la rafinăria „Dunărea” din Százhalombatta a companiei energetice MOL.

Centrala de la Paks produce aproape jumătate din energia electrică a Ungariei.

Magyar a declarat joi că Ungaria își poate acoperi necesarul de energie prin importuri. Cu toate acestea, se estimează că valul de căldură va determina o creștere cu 20% a cererii de energie electrică în intervalele de consum maxim din timpul serii, ceea ce ar putea crea o situație critică.

Ungaria le cere companiilor să își scadă consumul de energie

Pentru a reduce presiunea asupra rețelei electrice, Magyar și-a reiterat apelul către marile companii industriale, inclusiv producătorii de automobile și de baterii, să reducă consumul de energie electrică și de apă pentru a contribui la protejarea securității energetice.

„Mă adresez marilor companii cu mesajul că așteptăm în continuare să primim planurile lor privind opriri voluntare ale activității”, a declarat Magyar.

Zsolt Hernádi, directorul general al MOL, a declarat vineri că societatea sa oprește temporar unele instalații din întreaga țară pentru a contribui la economisirea energiei. Magyar a precizat că MOL, unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrică din Ungaria, își reduce consumul cu 40%.

Samsung SDI a transmis într-un comunicat trimis prin e-mail că fabrica sa de baterii din Göd, situată la nord de Budapesta, reduce consumul de apă cu 50% și consumul de energie electrică cu 10% în intervalele critice de consum din timpul serii.