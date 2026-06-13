Centrala nucleară de la Zaporojie a fost reconectată la reţeaua electrică

Centrala nucleară de la Zaporojie, pe 1 ianuarie 2024. FOTO: east2west news / WillWest News / Profimedia

Centrala nucleară ucraineană de la Zaporojie, aflată sub control rus, a fost reconectată sâmbătă la rețea, la aproape trei zile după ce și-a pierdut în întregime alimentarea electrică externă în urma unui atac asupra unui post electric, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), informează AFP, conform Agerpres.

Curentul electric a fost restabilit după reparații făcute pe o linie de alimentare de rezervă, grație unui armistițiu local, a precizat AIEA pe rețeaua socială X.

În perioada întreruperii alimentării cu energie electrică de la rețeaua externă, centrala nucleară, cea mai mare din Europa, a trebuit să recurgă la generatoare diesel de rezervă pentru a furniza energia necesară răcirii reactoarelor, a explicat AIEA.

Aceasta a fost a 19-a oară de la invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022 când centrala ucraineană a pierdut întreaga alimentare cu energie electrică de la rețeaua externă.

Această întrerupere a fost cauzată de un atac realizat miercuri seara asupra unei stații electrice.

„Cu o durată de aproape trei zile, această pană de curent a fost una dintre cele mai lungi de care a avut parte situl, ceea ce evidențiază fragilitatea extremă a rețelei electrice”, a subliniat AIEA.

Agenția ONU a menționat anterior că nu s-a detectat nicio scurgere de radioactivitate și că nivelurile de radioactivitate rămân normale.

Centrala mai trebuie să își repare linia principală, deconectată din 24 martie.

Zaporojie, care se află aproape de linia frontului în sudul Ucrainei, a trecut sub controlul Rusiei în primele zile ale invaziei.

Ucraina și Rusia se acuză reciproc că pun în pericol producerea unei catastrofe nucleare prin atacuri în apropierea centralei.