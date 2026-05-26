Centru de comandă al rușilor, lovit cu rachete Storm Shadow, într-un teritoriu ocupat, susține Kievul. „Nicio poziție nu este în siguranță”

Rachetă Storm Shadow, lansată de un avion de vânătoare Su-24 modificat al Forțelor Aeriene Ucrainene. FOTO: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Forțele Aeriene ale Ucrainei au folosit luni rachete de croazieră Storm Shadow pentru a lovi infrastructură militară rusă din regiunea ocupată Lugansk pe 25 mai, potrivit Statului Major General al armatei ucrainene, relatează presa de la Kiev.

„Ucraina a folosit cu succes rachete de croazieră aer-sol Storm Shadow pentru a distruge un important post de comandă, control și comunicații al inamicului pe teritoriul temporar ocupat al regiunii Lugansk”, potrivit unui comunicat transmis de structură militară de comandă a armatei ucrainene citat de The Kyiv Independent.

Rachetele Storm Shadow, furnizate de Marea Britanie, au o rază de acțiune cuprinsă între 250 și 560 de kilometri, în funcție de variantă. Echipate cu sisteme avansate de navigație, acestea sunt concepute să zboare la altitudine joasă și cu viteză mare, pentru a evita interceptarea și a lovi ținte strategice.

Statul Major ucrainean a susținut că atacul demonstrează că „nicio poziție a agresorului rus nu este în siguranță pe pământ ucrainean”, subliniind coordonarea și planificarea operațiunii.

Kievul lovește constant infrastructură militară aflată adânc în teritoriile ocupate sau în interiorul Rusiei, în încercarea de a reduce capacitatea Moscovei de a continua războiul.

În luna martie, Ucraina a anunțat că a folosit rachete Storm Shadow pentru a lovi fabrica Kremniy El din Briansk, unul dintre principalii producători ruși de microelectronică, unde sunt fabricate componente utilizate în sistemele de ghidaj ale rachetelor.

Pe lângă armamentul occidental, Ucraina folosește și rachete și drone produse intern pentru a ataca ținte militare din Rusia și din teritoriile ocupate.

În noaptea de duminică spre luni, forțele ucrainene au lansat un atac cu drone asupra stației petroliere de pompare Vtorovo, din regiunea rusă Vladimir, potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

De asemenea, Corpul 1 Azov al Gărzii Naționale ucrainene a publicat luni imagini cu lovituri asupra unor ținte aflate în apropiere de Mariupolul ocupat și de granița cu Rusia.