Centru global al contrafacerii bunurilor de lux, Vietnamul ia măsuri drastice împotriva pieței negre

Când poliția vietnameză a percheziționat două depozite anonime din periferia orașului Ho Și Min la începutul acestui an, a descoperit peste 23.000 de perechi de papuci cu logo-urile Nike, Adidas, Crocs și Gucci, scrie BBC.

Doar că acele mărci nu aveau nicio legătură cu brandurile- tot ce era acolo erau contrafaceri.

Raidul, care a dus la confiscarea unor bunuri în valoare de 2 miliarde VND (76.053 de dolari), a făcut parte dintr-o acțiune de reprimare a unei industrii de pe piața neagră care a prosperat timp de decenii.

La doar 30 km distanță, la o piață de vechituri din districtul turistic al orașului Ho Și Min, aceleași modele de papuci contrafăcuți – imitații ale celor care se vând la prețuri de până la 900 de dolari în străinătate – se vindeau cu 57 de dolari perechea.

Alături de ele este expusă o abundență de alte falsuri: genți „Chanel”, tricouri „Prada” și ceasuri „Rolex” așezate pe rafturi.

Recunoscut pe scară largă ca un centru global pentru imitații ieftine de bunuri de lux, Vietnamul găzduiește unele dintre cele mai mari piețe de designeri de contrafaceri din lume.

Acum, sub presiunea internațională crescândă, autoritățile pornesc o cruciadă pentru a scăpa țara de această reputație.

Pe 7 mai, guvernul a lansat o campanie națională împotriva produselor și practicilor care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv pirateria online și încălcările mărcilor comerciale.

Acest lucru nu este ceva nou: autoritățile din Vietnam arestează în mod constant vânzătorii ilegali de produse pentru a demonstra că fac ceva în privința economiei subterane omniprezente.

Dar în ultimele săptămâni, represiunea s-a intensificat.

„Aplicarea legii a devenit mai strictă”, spune Thanh Truc, o vânzătoare de haine la o piață stradală populară din Piața Saigon din Ho Și Min, care a vorbit cu condiția să fie folosit un pseudonim.

Ea tocmai a vândut o replică a unui tricou Loewe, care se vinde în marile magazine cu 500 de dolari, pentru doar 17 dolari.

„Din când în când, autoritățile lansează raiduri anti-contrafacere, dar de obicei se concentrează pe articole cu valoare mai mare, cum ar fi genți de mână sau valize de lux”, explică ea. „Inspectorii pieței veneau cu echipe de filmare, confiscau bunuri din unele magazine, iar apoi lucrurile reveneau treptat la normal.”

Dar nu și de data asta.

Această represiune este alimentată de războiul comercial al președintelui american Donald Trump împotriva țărilor despre care se crede că dăunează intereselor Americii.

În aprilie, un raport al Biroului Reprezentantului Comerțului al Statelor Unite a identificat Vietnamul drept „țară prioritară” din cauza „eșecului său de a rezolva problemele de lungă durată legate de protecția și aplicarea proprietății intelectuale” – prima dată în 13 ani când o națiune a fost desemnată astfel.

Confruntându-se cu amenințarea aplicării unor noi tarife vamale, autoritățile vietnameze s-au angajat să scadă numărul de încălcări ale proprietății intelectuale cu cel puțin 20% în luna mai, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

La mijlocul lunii mai, după o serie de inspecții surpriză, autoritățile au confiscat mărfuri contrafăcute de pe piețe și au dat amenzi în valoare totală de peste 19.000 de dolari.

Totuși, vânzătorii locali, care s-au adaptat de mult la raidurile poliției, rămân nepăsători.

„De obicei, înainte să sosească inspectorii, cineva de aici fluieră pentru a-i avertiza pe toți”, explică Thanh Truc. După ce pleacă poliția, „afacerile continuă”.

„Unele magazine expun mai puține articole, dar tot au un stoc solid de marfă în spate.”

Lanțul de aprovizionare pentru majoritatea produselor contrafăcute din Vietnam poate fi urmărit până la granița de nord, în China, unde sunt fabricate. Angrosiștii vietnamezi selectează, cumpără și importă în vrac produse despre care cred că pot fi vândute cu ușurință pe piața locală, apoi le distribuie întreprinderilor mai mici.

Această apropiere de China s-a dovedit a fi favorabilă industriei de contrafaceri din Vietnam, aflată în plină expansiune. La fel și faptul că până și mărcile europene de prestigiu se bazează adesea pe producția asiatică. Fie că este vorba de piele pre-tăiată în China sau de cusături realizate în Vietnam, aceste materiale sunt canalizate către piața neagră din regiune.

La sfârșitul lunii mai, guvernul SUA a lansat o anchetă pentru a stabili de ce eșecul Vietnamului de a eradica încălcările drepturilor de proprietate intelectuală a fost „nerezonabil” și problematic pentru comerțul american.

Așa că autoritățile vietnameze au continuat controalele și mai determinate să stopeze acest flagel.

Pe 10 iunie, poliția din provincia Thanh Hoa a demontat o rețea care fabrica și vindea bijuterii contrafăcute, care imitau mărci precum Bvlgari, Cartier, Louis Vuitton și Tiffany & Co și au generat profituri ilicite estimate la 1,14 milioane de dolari.

Tarabele din orașul Ho Și Min și Hanoi au fost închise, în timp ce poliția a luat cu asalt depozite, magazine de îmbrăcăminte și magazine de adidași.

Localnicii nu sunt atât de încântați.

Huy, un funcționar din Da Nang, este un cumpărător înrăit de haine contrafăcute – cel mai adesea tricouri și pantofi de fotbal.

„Arestarea vânzătorilor nu rezolvă problema”, spune el. „Dacă mărfurile contrafăcute nu pot fi eliminate complet și le pot cumpăra în continuare, îmi voi păstra vechile obiceiuri.”

Huy a declarat pentru BBC că preferă falsurile pentru că sunt „ieftine, convenabile și ușor de cumpărat”.

Clienții ca el reprezintă o piață considerabilă în Vietnam, unde 60% din populație locuiește în zone rurale, iar venitul mediu este de doar 225 de dolari pe lună. În acest fel, represiunea guvernului asupra produselor contrafăcute la prețuri accesibile amenință să excludă mulți clienți locali de pe piață.

„Chiar dacă [vietnamezii] știu că e fals… într-un context în care nu au bani să-și permită ceva real, pentru ei este cea mai potrivită opțiune pe care o au”, spune ea.

„Și îi face să se simtă fericiți, așa că [se gândesc că] «de ce nu?»””

Producătorii și vânzătorii găsesc deja modalități de a ocoli legile privind proprietatea intelectuală, inclusiv prin schimbarea designului produsului sau a numelui mărcii – de la Nike la Mike, de exemplu.

Trucul, explică ea, este să te apropii cât mai mult posibil de limită fără să o depășești: să modifici suficient designul pentru a evita răspunderea legală, păstrând în același timp suficient din estetica originală, calitatea și asocierea cu marca pentru a atrage consumatorii.

Astfel de inovații i-au protejat mult timp de autorități. Și chiar dacă represiunea guvernului îngreunează lucrurile, cei ale căror mijloace de trai depind de această industrie vor găsi noi modalități de a asigura supraviețuirea acesteia.

„Nu o poți elimina”, spune Thi Thanh Huong Tran.

„Indiferent de reglementările sau acțiunile pe care guvernul le va întreprinde, va găsi o modalitate de a le ocoli și de a continua – pentru că cererea clienților este întotdeauna acolo… Și dacă există cerere, bineînțeles, va exista și un vânzător.”