Centrul care a ridicat standardul în tratamentul endometriozei, cu dublă acreditare internațională, coordonat de Prof. Dr. Elvira Brătilă: „Tratăm cazuri complexe de endometrioză, într-o echipă multidisciplinară în care fiecare știe ce are de făcut pe tot parcursul tratamentului”

Durerea puternică la menstruație, oboseala constantă, disconfortul în timpul contactului sexual sau dificultatea de a rămâne însărcinată sunt simptome pe care multe femei ajung, din păcate, să le considere normale. Însă, în spatele lor, se poate ascunde o boală complexă șipe alocuri puțin înțeleasă – endometrioza. În România, aproximativ 500.000 de femei suferă de această afecțiune cronică, iar diagnosticul corect, pus la timp, face diferența între ani de suferință și șansa reală la o viață fără durere. Despre tratamentul endometriozei profunde, abordarea multidisciplinară și importanța certificărilor internaționale a vorbit, într-un interviu, Prof. Dr. Elvira Brătilă, medic primar obstetrică-ginecologie, chirurg specializat în chirurgia endometriozei, din cadrul Spitalului Memorial Băneasa.

Prof. D r. Elvira Brătilă, fondatoarea Centrului de Excelență în tratamentul endometriozei din cadrul Spitalului Memorial Băneasa , precizează că experiența medicului și colaborarea unei echipe multidisciplinare sunt esențiale în gestionarea acestei afecțiuni cronice: „Endometrioza este o afecțiune inflamatorie cronică, care se tratează eficient doar atunci când diagnosticul este corect, tratamentul este personalizat, iar echipa medicală este sudată și bine pregătită”. Centrul din cadrul Spitalului Memorial Băneasa este singurul din România cu dublă acreditare internațională – SRC (Surgical Review Corporation) și EuroEndoCert – o garanție a calității actului medical, de la diagnostic până la tratament și urmărirea postoperatorie.

Pe scurt, ce este endometrioza și cum se manifestă, mai ales în cazurile severe?

Prof. dr. Elvira Brătilă: Endometrioza este o boală care, pentru multe femei, a devenit tot mai cunoscută, deoarece ele și-au căutat singure răspunsuri la întrebarea „de ce mă doare la menstruație?”. Practic, endometrioza reprezintă implantarea mucoasei uterine în afara uterului – în jurul organelor genitale, la nivelul ovarelor, dar uneori poate depăși sfera organelor genitale, extinzându-se dincolo de pelvis, în cavitatea abdominală. Poate fi localizată pe diverse segmente ale tubului digestiv, la nivelul diafragmei sau, mai rar, la nivel hepatic ori renal.

În acel moment, endometrioza determină disfuncția organelor pe care se localizează. De exemplu, am avut un caz de endometrioză renală pe care nimeni nu îl diagnostica, deoarece nimeni nu credea că pot exista implantări de endometrioză profundă la nivelul rinichiului.

În concluzie, endometrioza este o boală cu multiple localizări, fapt care explică și varietatea simptomelor pe care le determină – nu întotdeauna specifice patologiei genitale – dar și frecvența diagnosticului tardiv al acestei afecțiuni.

Singurul centru din România cu dublă acreditare internațională

Această afecțiune inflamatorie cronică poate fi tratată în cadrul Centrului de Excelență de la Spitalul Memorial Băneasa, singurul din România cu dublă acreditare internațională, SRC și EuroEndocert. Ce înseamnă aceste certificări și de ce sunt importante pentru pacientele care se confruntă cu endometrioza?

Prof. dr. Elvira Brătilă: În primul rând, este important să înțelegem că endometrioza reprezintă o boală inflamatorie cronică, cu risc de recidivă. În cadrul centrului, stabilim un diagnostic corect al acestei boli, aspect foarte important deoarece nu este suficient să îi spui pacientei „ai endometrioză”. Trebuie să știm unde sunt localizate leziunile de endometrioză, pentru că în funcție de localizarea corectă a leziunilor se stabilește și conduita terapeutică corectă.

Acest proces are loc în cadrul centrului Endomedicare Academy din cadrul Spitalului Memorial Băneasa, unde o echipă multidisciplinară asigură o abordare completă – de la metodele de diagnostic până la stabilirea tratamentului optim. Evaluarea începe cu examenul clinic și ecografia transvaginală, două investigații facile, dar esențiale, efectuate de ginecologi specializați în diagnosticarea endometriozei. Atunci când este necesar, acestea sunt completate cu investigații imagistice avansate, precum rezonanța magnetică nucleară (RMN).

„Echipa multidisciplinară este esențială când vorbim de tratamentul endometriozei profunde, cu localizări multiple pe diverse organe în pelvis sau în cavitatea abdominală, ori care depășesc sfera abdomenului la nivelul cutiei toracice.”

Ce înseamnă centru acreditat? Acreditările internaționale sunt o garanție a calității actului medical și a standardelor de îngrijire oferite pacientului în unitatea respectivă. Încă din anul 2017, când am fondat acest centru, după ani de experiență în tratamentul chirurgical minim invaziv al endometriozei, am realizat că trebuie să avem niște acreditări internaționale, în primul rând pentru auditarea și validarea obiectivă a activității noastre. Iar aceste certificări exact acest rol îl îndeplinesc.

Aș vrea să subliniez un aspect foarte important, pe care pacientele ar trebui să îl cunoască atunci când aleg un centru de excelență: există și o acreditare individuală a chirurgilor, care atestă nivelul lor de competență. Aceasta le poate conferi titulatura de Surgeon of Excellence sau Master Surgeon, recunoașteri internaționale ale expertizei lor în tratamentul endometriozei.



… dar ce înseamnă master surgeon?

Prof. dr. Elvira Brătilă: Master Surgeon înseamnă că, oriunde te duci, deții o acreditare de cel mai înalt nivel pentru activitatea pe care o desfășori. Este o recunoaștere internațională a competenței și experienței chirurgicale, acordată în urma unui proces riguros de evaluare.

Acreditarea centrului presupune, la rândul ei, o analiză detaliată din toate perspectivele: de la momentul în care pacienta intră în centru – prima consultație, procesul de internare, până la activitatea din sala de operații. Toate aceste aspecte sunt evaluate pentru a certifica standardele de calitate ale centrului respectiv.

De ce sunt aceste acreditări foarte importante? Pentru că, atunci când ești pacient și vrei să cauți un loc unde să tratezi afecțiunea respectivă, trebuie să cauți, în primul rând, chirurgul cu experiență și, în al doilea rând, centrul în care chirurgul își desfășoară activitatea. Dacă ambele criterii sunt îndeplinite, ai garanția unei bune practici medicale – atât din partea chirurgului, cât și a spitalului.

Și astfel știi că, în momentul în care te duci acolo, dispui de cele mai bune tehnologii, de cea mai bună experiență a echipei multidisciplinare, de cea mai bună îngrijire pre- și postoperatorie, lucruri care sunt extrem de importante. Iar centrul Endomedicare Academy din cadrul Spitalului Memorial Băneasa are dublă acreditare:

acreditarea EuroEndoCert, care este acreditarea europeană garantată de Societatea Germană de Endometrioză și de European Endometriosis League, care presupune anumite criterii de performanță ale activității medicale, dar și ale rezultatelor obținute în urma diagnosticului și tratării pacientelor cu endometrioză, o boală cronică, cu evoluție de durată, care nu se rezumă doar la actul chirurgical

acreditarea Surgical Review Corporation (SRC), care reprezintă, de asemenea, o auditare a activității medicale, atât a chirurgului, cât și a centrului.

„Suntem singurii din Europa de Est care avem acreditarea Endometriosis Complex Care. Tratăm cazuri complexe de endometrioză cu localizări multiple, care depășesc sfera pelvisului, într-o echipă multidisciplinară în care fiecare știe ce are de făcut pe tot parcursul terapeutic al pacientei.”

Rata de fertilitate a centrului, un indicator al excelenței

Ce presupune procesul de acreditare internațională și care sunt principalele criterii pe care trebuie să le îndeplinească un centru pentru a obține aceste standarde?

Prof. dr. Elvira Brătilă: Este un parcurs riguros, care presupune în primul rând evaluarea activității din cabinetul de consultații: modul în care monitorizezi pacientele cu endometrioză pe termen lung, fie ele operate sau nu. Apoi, se monitorizează activitatea pacientelor internate, cele care necesită tratament chirurgical – timpul de așteptare, inclusiv feedback-ul pacientelor, pe care ni-l oferă la externare. Evaluarea continuă cu analiza activității chirurgicale: numărul de intervenții, complexitatea lor și incidența complicațiilor, pentru că nu poți să fii centru de excelență cu un număr scăzut de intervenții.

„Nu contează doar numărul de intervenții, se pune accent și pe numărul de intervenții complexe, care dovedește, practic, abilitatea centrului de a oferi ajutor pacientelor cu leziuni de endometrioză profundă, localizate la nivelul organelor abdominale sau la nivelul toracelui, sau pacientelor care au fost multiplu operate și, cu toate acestea, boala a evoluat.”

De asemenea, este verificată întreaga activitate a centrului, din momentul în care evaluezi pacienta preoperator, apoi tot procesul chirurgical în sala de operații, perioada de internare și modul în care monitorizezi evoluția pacientei postoperator, ce informații oferi la externare, cu cine le comunici, dar și cum păstrezi legătura după externare, cum este îndrumată ulterior pe parcursul vindecării postoperatorii.

Practic, sunt foarte, foarte multe puncte pe care trebuie să le bifeze un astfel de centru de excelență în momentul în care își obține acreditarea, fiecare reflectând angajamentul față de calitate, siguranță și îngrijirea completă a pacientelor.

În cadrul acreditării EuroEndoCert, nivelul de performanță este evaluat în detaliu. Se analizează, printre altele, concordanța dintre intervenția chirurgicală și rezultatul histopatologic. Practic, trebuie demonstrat că, în cel puțin 98% dintre cazuri, dacă a fost excizată o leziune de endometrioză, aceasta este confirmată histopatologic. Cu alte cuvinte, se validează faptul că diagnosticul stabilit preoperator a fost corect.

De asemenea, este evaluată rata de fertilitate, un indicator foarte important, având în vedere că endometrioza afectează femeile tinere în perioada reproductivă. Iar tu, ca medic, în momentul în care oferi o conduită terapeutică, ai trei mari obiective:

să-i oferi o bună calitate a vieții prin tratamentul pe care îl propui,

să ai o rată scăzută de complicații și reacțiile adverse ale tratamentelor pe care le propui să fie într-o balanță echilibrată față de beneficii

să-i crești fertilitatea prin tratamentul propus. Iar rata de fertilitate a centrului nostru este foarte bună.

”Peste 70% dintre paciente rămân însărcinate, multe dintre ele chiar în primul an postoperator, pe cale naturală, ceea ce dovedește o bună calitate a actului chirurgical.”

Cum este alcătuită echipa medicală din cadrul centrului și care este importanța unei abordări multidisciplinare în diagnosticarea și tratarea eficientă a endometriozei complexe?

Prof. dr. Elvira Brătilă: În primul rând, o caracteristică esențială a centrului nostru – și, totodată, o garanție a rezultatelor obținute – este reprezentată de echipa medicală. Rezultatele foarte bune în ceea ce privește numărul mare de intervenții, rata scăzută de complicații, îmbunătățirea calității vieții și creșterea ratei de obținere a sarcinii sunt posibile datorită unei echipe sudate, cu o activitate îndelungată și o experiență solidă în managementul multidisciplinar al endometriozei.

Din anul 2017, de când am constituit acest centru, care și-a obținut certificările de excelență, echipa medicală are aceeași componență și, astfel, am ajuns să gândim unitar.

De aceea, atunci când am ales denumirea de Academie, ne-am gândit nu doar la dorința de a împărtăși experiența noastră colegilor din specialitatea obstetrică-ginecologie, ci și la noțiunea de Academie, un loc în care cazurile se discută astfel încât să poți obține cea mai bună alternativă terapeutică. Iar pentru cazurile dificile, un fel de endo-board în care discutăm și cu specialistul de infertilitate.

„În momentul în care pacienta vine în cadrul centrului, nu poți să îi oferi o alternativă terapeutică care să fie în concordanță doar cu ce știi tu. Nu! Trebuie să-i oferi o alternativă terapeutică personalizată, care se potrivește cazului respectiv și dorinței pacientei.”

În cadrul centrului, peste 99% dintre intervenții sunt realizate minim invaziv, laparoscopic sau robotic. Care sunt principalele avantaje ale chirurgiei robotice față de cea laparoscopică clasică și în ce situații face diferența pentru pacientele cu endometrioză?

Prof. dr. Elvira Brătilă: În primul rând, ceea ce trebuie să rețină pacientele cu endometrioză este faptul că această boală se poate trata minim invaziv. Sunt foarte, foarte rare cazurile în care nu se poate trata minim invaziv, iar când spun minim invaziv, mă refer la tratamentul laparoscopic sau robotic. Astfel, de la mine, ca ginecolog, până la colegii de la chirurgie generală sau urologie, toți suntem antrenați în chirurgia minim invazivă.

Astfel, oricât de complexă ar fi intervenția, se poate realiza fără tăietura clasică, ci doar prin niște mici încizii de sub un centimetru, astfel încât recuperarea pacientei să fie foarte rapidă.

Am introdus chirurgia robotică în ginecologie în România, fiind primul ginecolog care a operat robotic în țară. Iar acesta a fost un avantaj foarte important pentru pacientele din România și, bineînțeles, și pentru cele cu endometrioză. Chirurgia robotică îți oferă posibilitatea unei recuperări rapide și abordul unor spații în care, sigur, ajungi și laparoscopic, dar mai dificil din cauza instrumentelor, care nu au aceleași grad de libertate ca brațele robotice. Astfel, avantajul chirurgiei robotice în ceea ce privește endometrioza parametrială, endometrioza care afectează plexul lombosacrat și endometrioza diafragmatică este vizibil atât pentru chirurg, cât și pentru pacientă.

Acreditările, o garanție a actului medical

Ați menționat că aproximativ 70% dintre paciente cu endometrioză profundă operate în cadrul Centrului de Excelențădin cadrul Spitalului Memorial Băneasa, au obținut o sarcină. Cum reușiți, în cadrul centrului, să obțineți aceste rezultate: ce rol joacă echipa multidisciplinară, tehnologia și modul în care este gestionat parcursul fiecărei paciente?

Prof. dr. Elvira Brătilă: Excelența și garanția unui act medical corect vin din faptul că, în tot ceea ce facem, noi ne gândim la binele pacientei pe termen lung. De exemplu, dacă avem o pacientă care suferă și de intertilitate, chiar dacă nu își dorește copii la momentul respectiv, avem în vedere ca tratamentul să-i păstreze șansa de a putea deveni mamă atunci când își va dori. Endometrioza poate afecta fertilitatea prin recidivă sau prin evoluție, în cazul femeilor care au urmat doar un tratament medicamentos.

În funcție de fiecare caz, colaborăm îndeaproape cu departamentul de infertilitate și astfel asigurăm cea mai bună conduită pentru paciente.

Pentru că fiecare caz de endometrioză este diferit: de exemplu, poate să asocieze o adenomioză, care schimbă complet parcursul pacientei. De asemenea, poate să aibă o endometrioză care afectează și ovarele, să aibă și endometrioane ovariene pe lângă endometrioza profundă, și atunci trebuie să stabilim conduita terapeutică în funcție de vârsta pacientei și de rezerva ovariană, și aici avem mai multe alternative terapeutice.

Totodată, pacienta poate să fi fost multiplu operată în antecedente, iar în acest caz abordăm situația diferit. Ceea ce trebuie să știe pacientele este că, chiar dacă endometrioza afectează ovarele, există soluții terapeutice, inclusiv în timpul actului chirurgical, astfel încât să nu fie afectată rezerva ovariană în urma tratamentului chirurgical, iar rezultatele în ceea ce privește fertilitatea să fie bune.

În urma tratamentului, inflamația cronică dispare, și chiar dacă va fi necesară o fertilizare in vitro după intervenție, rezultatele vor fi incontestabil mai bune decât în cazul unei fertilizări efectuate pe un pelvis afectat de inflamație, unde răspunsul la stimulare este cu siguranță influențat de boală.

Cum vedeți evoluția tratamentului endometriozei în România și ce rol vor avea centrele de excelență acreditate internațional în stabilirea unui standard de îngrijire pentru pacientele din țară?

Prof. dr. Elvira Brătilă: În primul rând, atunci când o femeie își alege centrul de tratament, trebuie să analizeze care sunt caracteristicile acelui centru. În ultimul timp, am observat că multe centre își atribuie cu ușurință acest titlu de excelență, fără a avea indicatori care să susțină această calificare. Și acest fenomen nu este întâlnit doar în România.

Însă excelența în medicină nu ți-o poți atribui tu. Trebuie să existe aceste acreditări care să fie o garanție a actului medical. Orice activitate se auditează intern și extern, iar auditările externe sunt aceste certificări care te ajută să-ți îmbunătățești activitatea medicală și să vii în sprijinul pacientului cu cea mai bună calitate a serviciului medical.



De aceea este foarte important ca o pacientă, atunci când își alege echipa medicală, să pună toate întrebările la care dorește să primească răspunsuri, nu neapărat legate doar de boală, ci și legate de activitatea centrului. Într-una dintre postările noastre, am abordat întrebările pe care mă gândeam că ar trebui să le pună și le-aș fi pus eu unui coleg despre activitatea lui: despre numărul de complicații pe care le are centrul, pentru că vorbim de femei tinere; despre rata de obținere a sarcinii; despre ce procedee chirurgicale dispune și are la îndemână, astfel încât să ofere un tratament minim invaziv, adică fără tăietură abdominală, cu afectare minimă a organelor pe care s-au grefat leziunile de endometrioză profundă.

„Un alt obiectiv al centrului Endomedicare Academy este de a forma tânăra generație – și nu numai tânăra generație – în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul endometriozei.”

Unul dintre obiectivele noastre este să sprijinim colegii în formarea de centre de diagnostic și tratament al endometriozei, atât prin dezvoltarea competențelor în chirurgia minim invazivă, cât și în diagnosticul ecografic al acestei afecțiuni. Consider că am ajuns la o maturitate a activității centrului, care ne permite să împărtășim experiența acumulată în zeci de ani de tratament al cazurilor complexe. Astfel, putem contribui la formarea generațiilor viitoare de specialiști și la dezvoltarea în România a unor noi centre de excelență – un obiectiv care, din perspectiva mea de profesor universitar, reprezintă o datorie educațională și profesională.

Ce le-ați recomanda femeilor care caută tratament pentru endometrioză atunci când aleg un centru medical?

Prof. dr. Elvira Brătilă: O pacientă trebuie să verifice care este experiența centrului în tratamentul endometriozei și care este experiența chirurgului. Endometrioza este o boală pe care o înveți și o înțelegi pe măsură ce capeți experiență, deoarece este o afecțiune complexă, care afectează organismul nu numai la nivelul sferei genitale.

Tot din experiență vine și modul în care îi explici pacientei, dacă este vorba de tratament chirurgical, care este parcursul pe termen scurt și pe termen lung, atât în ceea ce privește boala, cât și fertilitatea.

Și, bineînțeles, trebuie să pun accent pe faptul că o echipă care lucrează de foarte mulți ani împreună înseamnă că este o echipă sudată, în care fiecare știe ce are de făcut la momentul potrivit. Este foarte important, pentru că lucrurile se desfășoară extrem de precis, ceea ce nu este decât în avantajul pacientului.

Articol susținut de Spitalul Memorial