Centrul de Servicii Globale P&G România, iHub, marchează 20 de ani și devine strategic, cu rol global

În urmă cu două decenii s-a lansat din București una dintre cele mai puternice transformări din rețeaua globală P&G. Ceea ce a început ca un centru cu rol tranzacțional, s-a transformat într-unul dintre cele patru hub-uri globale de intelligence ale companiei. Astăzi, Bucharest Intelligence Hub (iHub) reunește date, tehnologie și expertiză pentru a sprijini activitățile P&G, devenind un reper al modului în care valoarea se construiește tot mai mult prin capabilități digitale și analiză avansată.

Ascensiunea iHub-ului spune, în același timp, și o poveste despre pariul pe termen lung al P&G în România. Cu operațiuni care deservesc astăzi 12 piețe și aproximativ 60 de milioane de consumatori, compania și-a extins constant amprenta locală prin investiții în producție, logistică, talent și tehnologie. Alături de fabricile de la Urlați, centrul de distribuție de la Timișoara și sediul central local, iHub-ul din București s-a impus ca un pilon strategic al prezenței P&G în Europa și ca un exemplu relevant de evoluție – de la execuție la inteligență de business cu impact global.

De la servicii de suport pentru achiziții la hub digital: repere-cheie

Povestea centrului a început în 2006, odată cu servicii de suport pentru achiziții și cheltuieli indirecte, oferite inițial pentru Europa. Pe măsură ce a crescut cererea, activitatea s-a extins către cheltuieli directe și către o arie mai largă, care a inclus Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Un moment important a venit în 2015, când la București au fost introduse primele roluri de suport IT pentru producție, în paralel cu deschiderea primei fabrici P&G din România, la Urlați. Trei ani mai târziu, în 2018, hub-ul și-a extins livrarea de servicii și către America de Nord, confirmând creșterea relevanței sale la nivel global.

Anul 2019 a adus o accelerare a transformării, consolidând Bucureștiul ca furnizor-cheie de servicii IT și Data & Analytics în rețeaua P&G. În 2024, Global Business Services (GBS) a fost redenumit Bucharest Intelligence Hub (iHub), un pas care reflectă mai clar noul profil al centrului. Astăzi, acesta este cea mai mare locație GBS a P&G din Europa.

În arhitectura operațională mai amplă a P&G România, iHub-ul din București completează activitățile de producție și de supply chain prin servicii de business scalabile și capabilități digitale menite să îmbunătățească modul în care sunt deserviți consumatorii din regiune. În același timp, centrul generează roluri specializate și contribuie la formarea unor profesioniști capabili să lucreze în echipe globale.

Capabilități și impact măsurabil

Cu peste 500 de angajați, iHub-ul din București gestionează procese complexe, end-to-end, în domenii precum finanțe, achiziții, contracte, risc și livrare digitală. Portofoliul său combină operațiuni de volum cu servicii avansate de analiză și tehnologie, care sprijină direct rețeaua globală a P&G.

Două extinderi recente ilustrează direcția de dezvoltare a centrului. În 2024, a fost lansată echipa Bucharest AI Accelerator, creată pentru a accelera inovația în inteligență artificială la nivelul P&G, inclusiv prin inițiative din zona GenAI. În 2026, Global Consumer Relations a devenit cea mai nouă componentă a iHub-ului, întărind modul în care compania interacționează cu consumatorii prin canale diverse, de la telefon și e-mail până la WhatsApp și Instagram. În paralel, echipa IT dezvoltă soluții avansate de AI pentru a susține aceste interacțiuni.

Echipa, cultura și următorul capitol

Creșterea iHub-ului s-a bazat, înainte de toate, pe oameni. Centrul a mizat pe dezvoltarea unor specialiști capabili să lucreze transversal, la intersecția dintre funcții, piețe și tehnologii. Echipa din București reunește experiențe profesionale diverse și pune accent pe învățare continuă și pe dezvoltarea leadership-ului, pentru a răspunde nevoilor pe termen lung ale companiei.

Pentru P&G, experiența angajaților este o prioritate de business, iar acest lucru se traduce într-un mediu în care oamenii sunt încurajați să crească, să colaboreze și să genereze impact. iHub-ul din București atrage talente atât din universități, cât și din alte medii profesionale, urmărind constant progresul prin indicatori interni privind incluziunea și susținerea leadership-ului.

Pe măsură ce P&G își continuă investițiile în România, iHub-ul din București devine un exemplu relevant despre cum un centru de servicii poate evolua într-o platformă de creștere cu miză strategică. Dincolo de rolul tranzacțional, centrul livrează astăzi capabilități de analiză, AI și tehnologie care susțin operațiunile globale ale companiei. Pentru mediul de afaceri, este un studiu de caz despre felul în care investițiile locale consecvente și transformarea digitală se pot potența reciproc în timp.

Articol susținut de P&G