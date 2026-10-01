Centura orașului Comarnic, menită să rezolve din blocajele de pe Valea Prahovei, a fost inaugurată de autoritățile locale. Șeful CNAIR a întârziat pentru că a rămas „agățat în trafic”

Centura orașului Comarnic din județul Prahova, tronson construit pentru a fluidiza traficul rutier pe Valea Prahovei, a fost inaugurată joi, la trei ani de la demararea procedurilor pentru construirea celor șase kilometri. Șeful CNAIR a întârziat la inaugurarea noului tronson de drum pentru că a fost„ agățat în trafic”, după cum a explicat șeful Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu.

Autoritățile din județul Prahova au inaugurat joi după-amiază șoseaua de centură a orașului Comarnic, al cărei scop este acela de a fluidiza traficul rutier pe Valea Prahovei.

Tronsonul, cu o lungime de aproape 5,9 kilometri, a fost construit în aproximativ trei ani.

Șeful Companiei Naționale de Drumuri, Cristian Pistol, invitat la inaugurarea de joi, a întârziat la eveniment pentru că a rămas „agățat în trafic”. Informația a fost făcută publică chiar de către șeful Consiliului Județean Prahova atunci când, în discursul său, acesta a ajuns la capitolul „mulțumiri”, relatează News.ro.

„Nu în ultimul rând, chiar dacă încă sunt pe drum şi sunt agățați în trafic, aş vrea să le mulțumesc și colegilor de la CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, n.r.) – și aici mă refer la domnul director general Cristi Pistol – pentru că de fiecare dată a fost alături de acest proiect, a fost alături de noi”, a afirmat președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu.

Acesta a prezentat datele tehnice ale tronsonului menit să fluidizeze traficul în zona Comarnic, unde de ani de zile de formează coloane de autovehicule.

„Discutăm de o alternativă la DN 1. Discutăm de o centură ocolitoare în lungime totală de 5,9 kilometri, formată din două poduri, unul de 81 de metri, unul de 40 de metri, ambele traversează râul Prahova, un viaduct de 370 de metri, cu nouă deschideri, o construcție destul de amplă, viaduct care traversează atât râul Prahova, linia ferată București-Brașov cât și strada Podul lui Neag”.

„Au fost amenajate patru intersecții cu patru sensuri giratorii, intersecții care ușurează accesul pe centură și ieșirea de pe centură. Un proiect care a costat 516 milioane de lei, lucrări de construcții-montaj 438 de milioane, un proiect important atât pentru noi, prahovenii, cât și pentru toți participanții la trafic”, a afirmat președintele CJ Prahova, Virgiliu Nanu.

Acesta a catalogat noua centură drept „o lucrare de calitate”, arătându-se convins că traficul rutier în zona orașului Comarnic, de obicei foarte aglomerat, va fi decongestionat.

Întrebat dacă șoferii ar trebui să mai spere la o autostradă între Ploiești şi Brașov, Virgiliu Nanu (PSD) a răspuns: „Haideți să le finalizăm pe astea (centurile ocolitoare, n.r.), astea sunt certe. Auzim de mult timp discuții despre această autostradă, nu cred că are rost să continuăm pe acest subiect, nu cred că suntem în măsură să răspundem sau să facem promisiuni despre acea autostradă, mai ales că nu suntem noi cei care putem decide. O să ne batem și pentru asta”.

Lucrările la Centura Comarnic au început oficial la data de 6 noiembrie 2023, în cadrul unui eveniment la care au participat autoritățile locale și reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, inclusiv Sorin Grindeanu, ministrul de la acea vreme al Transporturilor.

Deși inițial proiectul a fost estimat pentru finalizare într-un singur an, execuția a durat aproape trei ani din cauza diverselor probleme tehnice, cum ar fi consolidările necesare în urma surpărilor de teren și întârzierile legate de avize sau relocarea utilităților.