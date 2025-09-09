VIDEO De ce nu va fi gata la timp singurul proiect rutier care se construiește pe Valea Prahovei și ar trebui să rezolve o parte din cozi. Cum arată acum

Un viaduct spectaculos, care pornește din DN1, supratraversează calea ferată și râul Prahova și continuă pe marginea unui deal, este unul din motivele pentru care Varianta de Ocolire Comarnic este în urmă la lucrări și nu va fi gata în acest an.

Varianta de Ocolire Comarnic este o nouă șosea de aproximativ 6 kilometri, cu doar o bandă pe sens, care ar urma să le permită șoferilor să ocolească mai ușor orașul Comarnic, astfel încât să fie eliminat unul din punctele de aglomerație de pe DN1 pe Valea Prahovei.

Lucrările au început acum mai bine de un an și jumătate și ar fi trebui să fie gata până la sfârșitul acestui an, însă au rămas în urmă. Unele avize și exproprieri nu au fost realizate în timp util, iar pe traseu au apărut și o serie de alunecări de teren.

Noi imagini realizate din dronă arată avansul lucrărilor, dar și faptul că în unele zone constructorii au lucrat foarte puțin pentru că nu au primit autorizații (0:25, 03:55).

Centura Comarnic, gata abia în 2026

Contractul semnat în mai 2023 a primit undă verde pentru proiectare și construcție în toamna acelui an și presupunea un termen de 24 de luni – 3 luni pentru proiectare și 21 de luni pentru execuție. Astfel, sfârșitul anului 2025 reprezenta termenul de finalizare.

Cu toate acestea, surse HotNews din Ministerul Transporturilor recunosc că în prezent șantierul este în urmă și că proiectul va fi gata abia în vara anului următor.

De altfel, președintele CJ Prahova a transmis pentru Economedia că lucrările care cuprind consolidările necesare stabilizării terenului au fost recent reaprobate prin Hotărâre de Guvern. „Estimăm obținerea ultimei autorizații de construcție în octombrie 2025 și finalizarea lucrărilor în vara anului 2026”, potrivit șefului CJ Prahova.

Centura Comarnic este singurul proiect rutier la care se lucrează activ pe Valea Prahovei. Centura Bușteni – Azuga este abia în stadiu incipient, primele autorizații de construire venind abia la finalul lunii august.

Varianta de Ocolire Comarnic / Sursa: Pro Infrastructura

6 kilometri care dublează DN1

Centura Comarnic ocolește orașul și DN1 prin partea de vest, va avea o lungime de aproape 6 kilometri și două benzi de circulație – câte una pe sens. La intersecțiile cu DN1 sunt prevăute două sensuri giratorii de mari dimensiuni.

Proiectul presupune și trei poduri noi, dublarea unui pod existent peste râul Prahova și realizarea unui pasaj prin care centura să supratraverseze râul Prahova și calea ferată Ploiești-Brașov.

Contractul a fost semnat cu Asocierea Frasinul SRL (lider) – SC Artehnis SRL, la valoarea de 236,74 milioane de lei fără TVA. Cu toate acestea, în mai 2025 Ministerul Transporturilor a aprobat în Guvern creșterea valorii întregului proiect.

Față de 340 de milioane lei, valoarea totală a investiției, așa cum a fost aprobată în 2023, o Hotărâre de Guvern stabilește o suplimentare cu 130 de milioane de lei până la valoarea totală de 470 milioane, din care 430 de milioane pentru lucrări și materiale de construcții.