CEO-ul celei mai mari companii de recrutare din lume afirmă că diploma de facultate ajută tot mai puțin la găsirea unui loc de muncă: „Recalificați-vă”

Persoane așteptând să intre la un interviu pentru un loc de muncă (imagine ilustrativă), FOTO: Shutterstock

Numeroși tineri din generația Z se confruntă cu șomajul, numărul fiind de ordinul milioanelor doar în Statele Unite, pe măsură ce locurile de muncă de nivel „entry level” sunt absorbite de inteligența artificială (AI). CEO-ul Randstad, cea mai mare companie de recrutare din lume, confirmă ceea ce mulți proaspăt absolvenți au simțit deja pe pielea lor: traseul tradițional de la facultate la birou e întâmpină dificultăți tot mai mari, scrie revista Fortune.

„Oamenii trebuie să reflecteze dacă – a lua un credit pentru studii, a merge la facultate și a fi instruiți sau educați pentru o profesie care se schimbă rapid – mai reprezintă sau nu calea corectă”, a declarat Sander van ’t Noordende, directorul general global al Randstad, într-un interviu acordat revistei Fortune.

„Cu toții am crescut cu părinți care ne spuneau: «du-te să faci ceva la facultate sau la universitate și apoi să lucrezi într-un birou»; acest drum, care a funcționat mult timp, începe să se destrame”, a adăugat el.

„Se vede deja asta în faptul că absolvenților le este mai greu să-și găsească un loc de muncă. Se vede în profesii precum marketingul, comunicarea, designul… uitați-vă doar cât de bună este deja inteligența artificială la unele dintre aceste activități”, a subliniat el.

Sub conducerea sa, compania de recrutare plasează aproximativ jumătate de milion de lucrători în joburi în fiecare săptămână, iar el are vești proaste pentru cei care sperau că studiile superioare le vor asigura un job comod la birou: s-ar putea să aibă mai mult noroc ca barmani, barista sau în construcții.

Tot mai multe avertismente că joburile de tip „entry level” se reduc dramatic

Lideri din Silicon Valley, dar și ai altor companii, au avertizat constant în ultimul timp că inteligența artificială este deja la fel de bună ca angajații începători și că ar putea reduce la jumătate locurile de muncă la birou până în 2030. Un studiu al Universității Stanford, publicat în luna august a anului trecut, a avertizat că noua tehnologie are deja un „impact semnificativ și disproporționat” asupra generației Z.

„Joburile se vor schimba, și se schimbă deja, dar vor apărea și joburi noi”, a reiterat van ’t Noordende. „Există o cerere masivă pentru meserii calificate, ingineri mecanici, operatori de utilaje, ingineri de mentenanță, stivuitoriști, șoferi de camion”, a adăugat el.

Sander van ‘t Noordende, CEO-ul companiei de recrutare Randstad, FOTO: Ryo Aoki / AP / Profimedia Images

Cu piața locurilor de muncă de birou aparent înghețată, van ’t Noordende a spus de asemenea că nu mai este „un sfat bun” ca părinții să îi sfătuiască pe tineri să-și urmeze pasiunile.

„Nu, să înveți o meserie sau un meșteșug ori o abilitate sau o profesie prin care să poți câștiga bine și să-ți întreții pe tine și familia ta este un sfat mult mai bun decât «urmează-ți pasiunea»”.

CEO-ul companiei de recrutare arată înspre exemplul Marii Britanii

Pentru a-și susține argumentul, el a subliniat că guvernul Marea Britanie tocmai a anunțat că va cheltui 715 de milioane de lire sterline pentru programe de ucenicie, menite să plaseze zeci de mii de tineri șomeri în joburi pe care le consideră de viitor – toate în ospitalitate, retail și inteligență artificială.

Însă pentru cei hotărâți să meargă la facultate, van ’t Noordende a subliniat că disciplinele STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică) – studiate în China la o rată de două ori mai mare decât în SUA și în unele părți ale Europei — vor rămâne probabil la mare căutare.

Iar sfatul său pentru cei care și-au finalizat deja studiile și au constatat că diploma nu îi ajută să își găsească un loc de muncă? „Recalificați-vă. Învățarea de competențe noi este întotdeauna un lucru bun”.

Sander Van ’t Noordende admite că asta va presupune o schimbare de mentalitate pentru multe persoane, dar subliniază că nu este un eșec dacă ajungi să lucrezi în afara domeniului tău de studiu.