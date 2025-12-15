Cercetători din Italia au început să folosească imprimante 3D pentru a face gustări din celule vegetale și spun că rezultatul poate ajunge în spațiul cosmic

Oameni de știință din Italia creează gustări dulci realizate din celule vegetale cultivate în laborator și reziduuri de fructe, obținând un material pe care o imprimantă 3D îl poate transforma apoi în „produse de patiserie” cu un conținut nutrițional ridicat, relatează Reuters.

Chiar dacă bogatele tradiții culinare ale Italiei au obținut recent statutul de patrimoniu UNESCO, persoanele implicate în proiectul „Nutri3D” al agenției publice de cercetare ENEA arată că oamenii de știință sunt hotărâți să împingă limitele în căutarea unor gustări sustenabile și bogate în nutrienți.

Printre prototipuri se numără batoane nutritive și lucioasele „perle de miere”, concepute pentru a păstra aroma și valoarea nutrițională.

„Într-o lume în care terenurile arabile se reduc, iar schimbările climatice ne obligă să regândim producția de alimente, obiectivul este să continuăm să producem ceea ce suntem obișnuiți să mâncăm”, a declarat Silvia Massa, șefa laboratorului Agriculture 4.0 din cadrul ENEA.

Scopul „nu este să cultivăm planta în sine, ci celulele ei”, a subliniat aceasta.

Cercetători din Europa de Nord au condus eforturile inițiale, cu laboratoare din Finlanda care produc compoturi de fructe din culturi celulare. Alți cercetători, din Zurich, dezvoltă arome similare cu cele ale cacao.

Cercetătorii italieni afirmă că aduc „creativitate” unui domeniu aflat în expansiune

„Noi, italienii, adăugăm creativitate, combinând alimentele celulare cu produse menajere recuperate”, a spus Massa, referindu-se, de exemplu, la reziduurile de fructe rezultate din producția de gemuri.

Proiectul este derulat împreună cu EltHub – o firmă italiană privată de cercetare și dezvoltare tehnologică, parte a grupului ELT – și cu Rigoni di Asiago, o companie de familie specializată în produse alimentare ecologice.

La EltHub, în regiunea centrală Abruzzo, materialele vegetale ale ENEA sunt modelate cu ajutorul unei imprimante 3D.

Un sondaj realizat de ENEA a arătat că 59% dintre respondenți ar fi dispuși să încerce astfel de alimente.

Ermanno Petricca, directorul EltHub, afirmă că tehnologia ar putea fi utilă și în medii cu resurse limitate, precum spațiul cosmic sau zonele de conflict. El numește aceste gustări „fructe pentru astronauți”.

ENEA testează, de asemenea, microplante și nano-roșii pentru cultivare în spațiu.

Pe Pământ, imprimarea 3D a alimentelor ar putea permite o nutriție personalizată pentru persoanele cu restricții alimentare, potrivit cercetătorilor. Un restaurant cu specific exclusiv vegetal din Roma, Impact Food, oferă deja în meniu felii de „carne” imprimate 3D.