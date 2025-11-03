Cercetătorii au identificat după 70 de ani numele a 5 din cei 6 milioane de evrei uciși în Holocaust

Cinci milioane dintre cei peste șase milioane de evrei uciși în Holocaust au fost acum identificați, iar cu ajutorul suplimentar al inteligenței artificiale (AI), ar putea fi identificate și mai multe nume, au declarat luni cercetători israelieni citați de Reuters.

Yad Vashem, Centrul Mondial pentru Comemorarea Holocaustului din Ierusalim, a precizat că această etapă marchează șapte decenii de muncă și se află în centrul misiunii sale de a recupera identitățile celor uciși de naziști în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Aproximativ un milion de victime evreiești sunt încă necunoscute „și multe probabil vor rămâne așa pentru totdeauna”, au declarat reprezentanții centrului Yad Vashem într-un comunicat. Însă, cu ajutorul unor instrumente precum inteligența artificială și învățarea automată („deep learning”), instituția crede că ar putea recupera încă 250.000 de nume prin analizarea a sute de milioane de documente care au fost până acum prea stufoase pentru a fi cercetate manual.

Dani Dayan, președintele centrului Yad Vashem, a declarat că, pe măsură ce numărul supraviețuitorilor Holocaustului scade, iar lumea va rămâne curând fără martori direcți, atingerea pragului de cinci milioane amintește de o datorie încă neîndeplinită.

„În spatele fiecărui nume se află o viață care a contat – un copil care nu a apucat să crească, un părinte care nu s-a mai întors acasă, o voce care a fost redusă la tăcere pentru totdeauna”, a spus Dayan. „Este datoria noastră morală să ne asigurăm că fiecare victimă este amintită, astfel încât nimeni să nu rămână pierdut în întunericul anonimatului”, a mai spus acesta.

Pragul de 5 milioane de victime identificate a fost trecut cu ajutorul AI

În mai 2024, Yad Vashem anunțase că dezvoltase propriul software bazat pe inteligență artificială, capabil să cerceteze seturi uriașe de înregistrări pentru a încerca identificarea sutelor de mii de evrei uciși în Holocaust ale căror nume lipsesc din memorialele oficiale.

La acea dată, instituția identificase deja informații despre 4,9 milioane de persoane, analizând declarații și documente, verificând materiale filmate, cimitire și alte arhive.

Numele victimelor Holocaustului, precum și dosare personale care povestesc despre viețile multora dintre ele, sunt reunite într-o bază de date online a Yad Vashem, disponibilă în șase limbi.

Această bază de date, se afirmă în comunicat, a ajutat nenumărate familii să se reîntâlnească cu rude pierdute și să comemoreze persoane dragi, mai ales că majoritatea victimelor au rămas fără morminte.

„Naziștii nu și-au dorit doar să-i ucidă, ci și să le șteargă existența. Iar prin identificarea a cinci milioane de nume, le redăm identitatea umană și ne asigurăm că memoria lor va dăinui”, a spus Alexander Avram, directorul Sălii Numelor din cadrul Yad Vashem, care conduce baza centrală de date a numelor victimelor.