Cercetătorii cred că pot explica în sfârșit de ce nu au existat dinozauri foarte mici

Toată lumea știe că dinozaurii au ajuns la dimensiuni uriașe. Unele dintre speciile erbivore cu gât lung au fost cele mai mari animale terestre care au trăit vreodată pe Pământ, după cum demonstrează „Argentinosaurus”, care cântărea probabil între 70 și 90 de tone și depășea 30 de metri lungime. Dar ce putem spune despre dinozaurii foarte mici, de exemplu de mărimea unui șoarece? Din câte știm, ei nu au existat, relatează joi agenția Reuters.

O nouă cercetare a analizat tocmai acest fenomen. Oamenii de știință au folosit modele matematice pentru a explora evoluția dimensiunii corporale în diferite grupuri de vertebrate. Ei au stabilit că necesarul energetic și caracteristicile fiziologice pot explica dimensiunile mamiferelor, ale păsărilor zburătoare și ale țestoaselor, însă acești factori nu reușesc să explice absența dinozaurilor cu adevărat mici, cu excepția descendenților lor avieni.

Cercetătorii consideră că au intervenit și alte mecanisme. Ei au emis ipoteza că, deoarece mamiferele timpurii – majoritatea niște creaturi firave, de mărimea unor chițcani – ocupaseră deja cu succes nișele ecologice destinate animalelor mici, prezența lor i-a împiedicat pe dinozauri să evolueze spre dimensiuni foarte reduse, adaptate acestor nișe.

„Știm, atât din observațiile asupra animalelor actuale, cât și din sedimentele cu fosile, că majoritatea grupurilor de animale includ specii care ating dimensiuni foarte mici și că aceste animale mici domină, de regulă, ecosistemele lor”, a declarat paleontologul Stephanie Lechki, cercetătoare postdoctorală la Universitatea Princeton din statul New Jersey și coordonatoare a studiului publicat în revista Evolution.

„Un animal de dimensiuni mici are nevoie în general de mai puține resurse și poate ajunge la maturitatea reproductivă și se poate reproduce mai repede decât un animal de talie mare”, a explicat Lechki.

Care au fost cei mai mici dinozauri care au existat vreodată?

Printre cei mai mici dinozauri se numărau specii precum „Microraptor”, de mărimea unei ciori, care cântărea doar aproximativ 430 de grame, „Fruitadens”, cu circa 730 de grame, și „Anchiornis”, cu aproximativ 530 de grame.

Fosilă a unui microraptor, FOTO: Guillaume Bonnefont / Zuma Press / Profimedia

Chiar și aceștia erau însă mult mai mari decât cea mai mică pasăre de astăzi, pasărea-colibri albinar (aproximativ 1,75 grame), cel mai mic mamifer, chițcanul etrusc (aproximativ 1,8 grame), sau cea mai mică șopârlă, gecko-ul pitic (aproximativ 0,15 grame).

„Majoritatea speciilor care trăiesc în prezent sunt mici, mult mai mici decât oamenii și chiar mai mici decât cei mai mici dinozauri”, a spus paleontologul Roger Benson, coautor al studiului și curator al colecției de paleobiologie a dinozaurilor de la Muzeul American de Istorie Naturală din New York.

Această categorie include aproximativ 90% dintre speciile actuale de păsări și 75% dintre speciile actuale de mamifere.

„Gândiți-vă la rozătoare, chițcani, lilieci, păsări cântătoare, majoritatea șopârlelor, broaștelor – există foarte multe specii mici. Acest lucru sugerează că există mult mai multe nișe ecologice disponibile pentru animalele de talie redusă. Absența dinozaurilor minusculi înseamnă că toate aceste nișe abundente le-au fost inaccesibile”, a declarat Benson.

Dinozaurii au avut suficient timp pentru a da naștere unor specii foarte mici

Dinozaurii au apărut pentru prima dată în urmă cu aproximativ 230 de milioane de ani și au devenit în cele din urmă animalele terestre dominante, păstrându-și acest statut până când un asteroid a lovit Pământul în urmă cu 66 de milioane de ani, provocând o extincție în masă. În timpul erei dinozaurilor, mamiferele prosperau în nișe ecologice ideale pentru animale de dimensiuni mici, precum cele ale insectivorelor și consumatoarelor de semințe.

„Este probabil ca mamiferele timpurii, de dimensiuni mici, să-i fi depășit pe dinozauri în competiția pentru aceste nișe, împiedicându-i să evolueze către dimensiuni corporale reduse. În mod similar, dinozaurii de talie mare au dominat competiția cu mamiferele timpurii, împiedicându-le pe acestea să atingă dimensiuni mari”, a explicat Lechki.

Abia după impactul asteroidului mamiferele au început să atingă dimensiuni corporale mai mari și să ocupe nișele ecologice deținute anterior de dinozauri, precum cele ale marilor erbivore și ale prădătorilor aflați în vârful lanțului trofic.

O altă explicație posibilă pentru lipsa dovezilor privind existența unor dinozauri minusculi este că aceștia au existat, dar fosilele lor au rămas nedescoperite. Cercetătorii consideră însă că această ipoteză este puțin probabilă, deoarece depozitele fosilifere care conțin rămășițe de dinozauri păstrează adesea și fosilele numeroaselor animale mici.

Cum rămâne cu păsările care au evoluat din dinozauri?

Dinozaurii din care au evoluat păsările făceau parte dintr-o linie evolutivă numită teropode, din care proveneau și giganți precum Tyrannosaurus rex, care atingea aproximativ 12,3 metri lungime și cântărea probabil în jur de opt tone.

Unele păsări nezburătoare au ajuns și ele la dimensiuni impresionante. De exemplu, păsările-elefant care au trăit în Madagascar până acum aproximativ o mie de ani depășeau o jumătate de tonă.

„Păsările și-au dezvoltat majoritatea adaptărilor pentru zbor în urmă cu aproximativ 130 de milioane de ani și au devenit imediat animale de dimensiuni mici”, a spus Benson.

„Credem că zborul le-a permis păsărilor să scape de competiția ecologică și să pătrundă în nișele rezervate animalelor foarte mici. Acest lucru explică, în cele din urmă, extraordinara biodiversitate a păsărilor actuale, care numără peste 12.000 de specii”, a adăugat el.