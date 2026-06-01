Cercetătorii spun că se întâmplă ceva „fără precedent” cu rotația Pământului

Schimbările climatice influențează ritmul în care se rotește planeta, într-un fenomen „fără precedent” în ultimii 3,6 milioane de ani, avertizează cercetătorii unui studiu citat de BBC Science Focus.

În fiecare zi, fără să-ți dai seama, Pământului îi ia puțin mai mult timp să-și încheie rotația. Schimbarea se măsoară doar în fracțiuni de milisecundă, dar forțele necesare pentru a o produce sunt de o amploare aproape de neînțeles.

Ritmul în care zilele noastre se prelungesc este acum „fără precedent” în cei 3,6 milioane de ani de istorie geologică, potrivit unui studiu publicat pe 10 mai în revista de specialitate Advancing Earth and space science.

Cercetătorii studiului spun că, pe măsură ce calotele polare și ghețarii se topesc ca urmare a schimbărilor climatice, apa care odată era blocată la regiunile polare se scurge în oceane și se răspândește spre ecuator.

Acest fenomen modifică distribuția masei de la polii Pământului și încetinește rotația.

Concluziile la care au ajuns cercetătorii

Studii anterioare arătaseră deja că schimbările climatice aveau efecte bizare asupra rotației planetei noastre.

Noul studiu, realizat de o echipă de la Universitatea din Viena și ETH Zurich, a analizat date geologice din trecut pentru a afla dacă s-a mai întâmplat vreodată ceva asemănător cu ritmul actual al schimbărilor.

Răspunsul, fără echivoc, este nu.

Durata unei zile nu a fost niciodată stabilită cu exactitate. Rotația Pământului este influențată în mod constant de forța gravitațională a Lunii, de procesele care au loc în adâncurile planetei și de schimbările din atmosferă.

Aceste forțe acționează în sensuri opuse și, de-a lungul timpului geologic, au determinat variații ale duratei zilei.

Ceea ce au stabilit acum oamenii de știință este că schimbările climatice au devenit o forță suficient de puternică încât să se alăture celorlalte și, în timp, să le eclipseze pe toate.

Cercetătorii au folosit fosilele unor microorganisme marine de pe fundul oceanului pentru a reconstrui variațiile nivelului mării din ultimii 3,6 milioane de ani. Cu ajutorul unui algoritm de inteligență artificială, ei au transformat aceste date în estimări ale modificărilor rotației Pământului, obținând concluzii despre evoluția planetei pe termen foarte lung.

Dintre toate datele analizate, situația actuală este remarcabilă: schimbările climatice prelungesc durata zilei cu aproximativ 1,33 milisecunde pe secol.

Deși pare o variație infimă, ea reflectă o redistribuire enormă a masei Pământului, „echivalentă cu circa 1.000 de gigatone de gheață topită care se deplasează de la poli către oceane”.

„Pentru a vă imagina această cantitate, gândiți-vă la un cub solid de gheață așezat deasupra orașului New York. Ar avea o înălțime de 10 km, mai înalt decât Muntele Everest”, spune prof. Benedikt Soja de la ETH Zurich, coautor al studiului.

În ceea ce privește forța implicată în crearea acestei schimbări, ea este comparabilă cu cea eliberată de un cutremur cu magnitudinea 9, spune și Dr. Mostafa Kiani Shahvandi de la Universitatea din Viena, autorul principal al studiului.

