Cercetătorul care a devenit miliardar la 24 de ani a explicat de ce laboratorul care lucrează la „superinteligență” a concediat sute de angajați

Alexandr Wang, antreprenorul-cercetător care în 2021 a devenit cel mai tânăr miliardar din lume la vârsta de 24 de ani, a explicat de ce Meta, compania la care lucrează acum, a concediat 600 de angajați din divizia sa Superintelligence Labs, relatează Business Insider.

Wang a devenit directorul pentru inteligență artificială (AI) al Meta după ce compania lui Mark Zuckerberg a plătit anul acesta 15 miliarde de dolari pentru o cotă de 49% din startup-ul Scale AI pe cofondat de cercetătorul care născut în SUA din imigranți chinezi.

Forbes estima cu 4 ani în urmă că averea sa a trecut de pragul de un miliard de dolari, după ce Scale AI a ajuns la 7,4 miliarde de dolari. Wang deținea la momentul respectiv o cotă de 15% din companie și o conducea din funcția de director general (CEO). Forbes estimează astăzi averea lui Wang la 3,2 miliarde de dolari.

Wang a transmis miercuri angajaților de la noul său loc de muncă un document intern în care a anunțat că Superintelligence Labs a făcut concedieri.

„Reducând dimensiunea echipei, va fi nevoie de mai puține discuții pentru a lua o decizie, iar fiecare persoană va avea o responsabilitate mai mare și un impact mai amplu”, a scris Wang în documentul obținut de Business Insider. El a adăugat că angajații vizați au fost deja anunțați.

Mesajul integral transmis de Wang angajaților Superintelligence Labs:

„Mai devreme astăzi, am făcut unele schimbări în cadrul MSL (n.r. Meta Superintelligence Labs) pentru a ne apropia de obiectivul de a deveni cea mai agilă și mai concentrată pe talent echipă din industrie. Reducând dimensiunea echipei, va fi nevoie de mai puține discuții pentru a lua o decizie, iar fiecare persoană va avea o responsabilitate mai mare și un impact mai amplu.

Nu este niciodată ușor să ne luăm rămas-bun de la colegi. Sunt oameni talentați, care au muncit extrem de mult și au contribuit semnificativ la eforturile noastre în domeniul inteligenței artificiale. Oricine din America de Nord al cărui rol a fost afectat a fost deja informat. Cei care ar putea fi afectați în regiunea EMEA au fost notificați și rămân în perioada de consultare.

Oferim sprijin majorității celor afectați pentru a-și găsi noi roluri în cadrul companiei. Am format o echipă de recrutori de top care să ajute acest grup să identifice pozițiile potrivite pentru expertiza lor și să fie integrați rapid printr-un proces de angajare accelerat.

Aceasta nu semnalează nicidecum o reducere a investițiilor. Dimpotrivă, vom continua să recrutăm talente de top, abile în domeniul inteligenței artificiale. Scopul nostru este ca MSL să poată avansa mai rapid. Rămânem entuziasmați de modelele pe care le antrenăm, de planurile noastre ambițioase privind puterea de calcul și de produsele pe care le dezvoltăm – și am încredere deplină în drumul nostru către superinteligență”.

Superintelligence Labs este divizia Meta însărcinată cu transpunerea în realitate a așa-zisei „superinteligențe”, termenul folosit de Mark Zuckerberg pentru a se referi la ceea ce pare un AI agentic care să îndeplinească o serie largă de sarcini și activități pentru clienți”.

Concedieri și restructurări în cadrul Meta

Business Insider notează că această restructurare de personal de la Superintelligence Labs are loc în contextul în care Meta își reorganizează uriașa structură dedicată inteligenței artificiale, care include mai multe grupuri de lucru – printre care cele de produs și cercetare, infrastructură, Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR) și TBD, o divizie de elită însărcinată cu dezvoltarea modelelor de inteligență artificială de nouă generație ale companiei.

Meta a înființat Superintelligence Labs în luna iunie pentru a conduce inițiativa directorului general Mark Zuckerberg privind ceea ce el numește „superinteligență personală” – un termen prin care se referă la sisteme de inteligență artificială care ar putea, în cele din urmă, să depășească capacitățile umane. Alexandr Wang a fost numit la momentul respectiv director general al diviziei care lucrează la „superinteligență”.

Superintelligence Labs a devenit rapid una dintre cele mai importante și costisitoare investiții ale Meta. În ultimele luni, compania a cheltuit sute de milioane de dolari pentru a angaja ingineri și cercetători de la OpenAI, Google DeepMind, Apple și alte firme.

Creșterea rapidă a acestei divizii a generat însă și tensiuni interne: suprapunerea sarcinilor și schimbarea frecventă a priorităților au dus la conflicte și la plecări timpurii din rândul personalului.

Aceste concedieri au loc în contextul trecerii Meta la „echipe mici, concentrate pe talent”, așa cum a descris chiar Mark Zuckerberg noua abordare.