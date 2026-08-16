CET Grozăvești își oprește activitatea din cauza unor lucrări Apa Nova. Când va fi reluată furnizarea apei calde

Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) va efectua o oprire temporară şi controlată a CET Grozăveşti începând de duminică seara, de la ora 22:00, până luni, la ora 12:00, din cauza lucrărilor efectuate de Apa Nova pentru relocarea debitmetrului de pe branşamentul din Splaiul Independenţei, acţiune ce opreşte alimentarea cu apă brută necesară tratării chimice şi producerii agentului termic, scrie Agerpres.

„Electrocentrale Bucureşti SA (ELCEN) informează că va efectua o oprire temporară şi controlată a CET Grozăveşti în noaptea de duminică, 16 august (ora 22:00), până luni, 17 august 2026 (ora 12:00). Măsura este determinată în mod direct de o intervenţie externă: compania Apa Nova Bucureşti a notificat ELCEN cu privire la executarea unor lucrări de relocare a debitmetrului de pe branşamentul din Splaiul Independenţei nr. 227, acţiune ce presupune sistarea alimentării cu apă în intervalul duminică, ora 22:00 – luni dimineaţa, ora 05:00”, se arată într-un comunicat al ELCEN.

Compania precizează că, fără apă, nu poate desfășura procesul tehnologic de dedurizare a apei care este necesară pentru circuitul de termoficare.

Potrivit sursei citate, pentru ca impactul asupra locuitorilor Capitalei să fie cât mai redus, ELCEN a coordonat manevrele, astfel încât oprirea centralei să aibă loc duminică noaptea, la ora 22:00, acoperind intervalul orar cu cel mai scăzut consum de energie termică din săptămână.

Astfel, efectul asupra consumatorilor din zona deservită de CET Grozăveşti va fi minim, constând într-o reducere temporară a parametrilor apei calde în cursul dimineţii de luni.

„Echipele ELCEN vor relua imediat alimentarea şi pregătirea instalaţiilor după finalizarea lucrărilor Apa Nova de luni dimineaţă, astfel încât, până la ora 12:00, CET Grozăveşti va reveni la parametrii normali de furnizare”, se menţionează în comunicat.