Fostul viceministru rus de Externe Andrei Fedorov a avertizat că fabricile din Marea Britanie care produc drone pentru Ucraina riscă să devină ținta unor forțe „semi-militare” sau „necunoscute”, ca răspuns la sprijinul militar tot mai amplu acordat Kievului de către Marea Britanie, relatează marți CBS News.

Fedorov a declarat luni, în cadrul emisiunii Newsnight de la BBC, că președintele rus Vladimir Putin se află sub presiunea opiniei publice și a mass-mediei ruse pentru a lua măsuri împotriva Marii Britanii.

„Ceva s-ar putea întâmpla cu întreprinderile, cu fabricile care produc drone pentru Ucraina”, a declarat el pentru BBC. „Acestea ar putea fi atacate – nu de Rusia, ci de surse necunoscute.”

El a afirmat că nu poate „exclude 100% posibilitatea unor acțiuni de natură semi-militară”, menționând posibilitatea unor atacuri cibernetice – tot din partea unor „surse necunoscute, nu la nivel oficial, desigur” – sau a unor măsuri politice, nespecificate, împotriva Marii Britanii.

Declarațiile lui Andrei Fedorov au venit după ce premierul britanic Andy Burnham a anunțat săptămâna aceasta, în timpul unei vizite la Kiev, un acord prin care Marea Britanie va furniza Kievului tehnologie secretizată pentru fabricarea în Ucraina a unui model de rachetă de croazieră, proiectat de Marea Britanie și Franța.

Londra furnizează Ucrainei rachete de croazieră britanice încă din 2023, dar noul acord ar trebui să permită Ucrainei să înceapă fabricarea pe plan intern a unei rachete franceze de tip SCALP, care conține componente britanice.

În cadrul atacurilor recente asupra Rusiei, Ucraina a folosit propriile rachete de croazieră, denumite FP-5 sau Flamingo, fabricate de producătorul național de echipamente de apărare Fire Point. Racheta de croazieră franceză, cunoscută pentru precizia sa conform proiectului „Missile Threat” al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), ar putea permite Ucrainei să-și extindă atacurile asupra unor ținte mai bine protejate, precum posturile de comandă rusești.

Declarațiile lui Fedorov de la BBC au venit după ce purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a condamnat acordul dintre Marea Britanie și Ucraina, acuzând luni Marea Britanie că se implică din ce în ce mai mult în război.

Peskov a afirmat că armata rusă strânge informații despre locurile în care ar putea fi produse rachetele franceze în Ucraina, pentru ca aceste facilități de producție să poată fi țintite.

Săptămâna trecută, ambasada Rusiei la Londra a acuzat Marea Britanie că agravează conflictul, după ce oficialii ruși au susținut că drone fabricate în Marea Britanie au fost utilizate în atacurile ucrainene pe teritoriul Rusiei. Ambasada a avertizat că o implicare sporită a Marii Britanii va avea consecințe mai grave.

Marea Britanie și-a extins semnificativ sprijinul acordat Ucrainei în domeniul dronelor. În aprilie, Ministerul Apărării de la Londra a anunțat un pachet de sprijin care include cel puțin 120.000 de drone ce urmează să fie livrate Ucrainei în acest an, printre care drone de atac cu rază lungă de acțiune, de recunoaștere și logistice.

Luni, la Kiev, Burnham a declarat că Marea Britanie va continua să furnizeze Ucrainei armele de care are nevoie pentru a se apăra.

„Acesta este momentul să menținem presiunea asupra Rusiei, momentul să le limităm capacitatea de a finanța acest război ilegal”, a spus el. „Ucraina a fost apărătorul Europei – nu o povară pentru securitatea noastră, ci prima linie în asigurarea siguranței Europei”, a adăugat premierul britanic.