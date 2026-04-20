Charlize Theron a povestit în detaliu noaptea în care mama sa i-a ucis tatăl: „Am știut că urma să se întâmple ceva rău”

Charlize Theron a povestit în detaliu noaptea în care mama ei și-a împușcat mortal soțul în timpul unui episod de consum excesiv de alcool al acestuia, actrița apreciată afirmând totodată că a vorbi despre acest lucru a ajutat-o să nu mai fie „bântuită” de incidentul ce a avut loc când ea era adolescentă, relatează The Huffington Post.

Privind înapoi către copilăria ei tumultuoasă din Africa de Sud și la haosul care a precedat moartea din 1991 a lui Charles Theron, actrița celebră a afirmat într-un interviu acordat pentru The New York Times Magazine că a fost dispusă să revină asupra traumei pentru a-i ajuta pe alți supraviețuitori ai violenței domestice.

„Cred că despre aceste lucruri trebuie să se vorbească, pentru că îi ajută pe ceilalți să nu se simtă singuri”, a spus Theron. „Nu știam despre nicio poveste de genul acesta. Când ni s-a întâmplat nouă, am crezut că suntem singurii. Nu mai sunt bântuită de aceste lucruri”, a spus actrița acum în vârstă de 50 de ani. Ea a vorbit anterior despre împușcarea mortală a tatălui ei, însă noul interviu marchează prima ocazie în care a dezvăluit în detaliu ce s-a întâmplat.

Charlize Theron afirmă că tatăl său o înfricoșa

Ea avea doar 15 ani când a fost martoră la momentul în care mama ei, Gerda Jacoba Aletta Maritz, l-a împușcat pe tatăl ei în legitimă apărare. Charlize Theron a dezvăluit că l-a privit pe tatăl ei ca o figură amenințătoare cu mult înainte de aceasta.

„Era înfricoșător. Nu m-a lovit, nu m-a trântit de pereți, dar făcea lucruri precum să conducă în stare de ebrietate. Era mult abuz verbal, mult limbaj amenințător, care devenise pur și simplu normal”, a spus Theron despre tatăl ei, pe care l-a descris drept un „alcoolic funcțional în toată regula”.

În noaptea împușcăturii, Theron și mama ei ieșiseră să vadă un film. Când s-au întors acasă, au descoperit că Charles Theron le încuiase afară și plecase să bea la fratele său, care locuia la câteva străzi distanță. Actrița a spus că tatăl ei și unchiul ei erau deja „destul de beți” când ele au mers la aceștia pentru a recupera cheia.

„…Aveam nevoie urgentă la toaletă, așa că am intrat în fugă în casă, iar el a interpretat asta ca pe o lipsă de respect, pentru că nu m-am oprit să salut pe toată lumea”, a povestit Charlize Theron. „Este o chestiune importantă în Africa de Sud, genul de respect pe care trebuie să-l arăți celor mai în vârstă. Iar el era într-o stare în care lucrurile au degenerat. Se gândea: «De ce nu te-ai oprit? Cine te crezi?»”, a povestit ea.

Charlize Theron și Gerda Jacoba Aletta Maritz, mama sa, la ediția din 2013 a Premiilor Oscar, FOTO: John Shearer / AP / Profimedia

Era „foarte clar că urma să ne omoare”, afirmă actrița premiată cu Oscar

Deși gestul părea minor, actrița premiată cu Oscar pentru filmul „Monster” din 2003 a spus că „își putea da seama că ceva era diferit”, iar când s-au întors acasă, și-a implorat mama să părăsească mariajul. „M-am așezat lângă mama mea și i-am spus: «Cred că ai dreptate. Cred că ar trebui să vă despărțiți». Nu mi-aș fi imaginat niciodată că acele cuvinte vor ieși din gura mea”, a continuat Charlize Theron.

Ea a povestit că, în noaptea omorului s-a dus apoi în dormitorul ei și a stins luminile. A rămas acolo până când Charles Theron s-a întors acasă, cuprins de furie.

„Îmi puteam da seama de nivelul de furie, frustrare sau nefericire după felul în care conducea când intra pe proprietate”, a spus ea. „Felul în care a intrat cu mașina în curte în noaptea aceea nu pot să ți-l explic. Am știut pur și simplu că urma să se întâmple ceva rău”.

Theron și mama ei s-au baricadat în casă, în spatele mai multor uși din oțel, care erau ceva obișnuit în Africa de Sud în perioada apartheid-ului, însă tatăl ei a tras în încuietori până a reușit să pătrundă înăuntru și a transmis „foarte clar că urma să ne omoare”.

Mesajul lui Theron pentru supraviețuitorii violenței domestice

Mama ei Martiz și-a luat apoi propria armă și s-a dus în dormitor, unde s-a alăturat fiicei sale; împreună au blocat ușa neîncuiată cu propriile corpuri, în timp ce tatăl ei a deschis focul. În mod miraculos, Theron și mama ei nu au fost lovite.

„Mesajul era foarte clar: «Vă voi ucide în seara asta. Credeți că nu pot intra pe ușa asta? Priviți-mă. Mă duc la seif. O să iau pușca»”, a relatat Charlize Theron.

În acel moment, Maritz a deschis ușa, a tras un glonț care a ricoșat și l-a lovit pe cumnatul ei, apoi și-a împușcat soțul în timp ce acesta deschidea seiful pentru a lua alte arme.

Theron a spus că a existat ceva clarificator în a retrasa firul evenimentelor din acea noapte și al tuturor evenimentelor care au dus la el.

„Pentru că oamenii tind să izoleze momentul și să vorbească doar despre un singur lucru”, a spus ea. „Dar ajută să explici că aceste lucruri se acumulează, se acumulează, și durează ani până când lucrurile ajung să fie atât de greșite cum au fost în casa mea.”