„Chat este mort”. OpenAI pregătește cea mai radicală transformare a ChatGPT de până acum

ChatGPT, de la OpenAI, gata de instalare pe un telefon mobil. FOTO: © Sutihat Fadzakkir | Dreamstime.com

OpenAI plănuiește cea mai amplă modificare a ChatGPT de până acum, cu scopul de a-l transforma într-o „superaplicație” dotată cu instrumente de programare și agenți AI pentru a-și spori veniturile în perspectiva unei posibile listări la bursă, scriu duminică Financial Times și Reuters.

Modificările fac parte dintr-o reorganizare mai amplă la OpenAI, compania redirecționându-și resursele către clienții-firme care aduc profituri și intensificând concurența cu rivalul Anthropic, au spus mai mulți foști și actuali angajați pentru FT.

„Chat este mort” a declarat un angajat cu funcție înaltă al OpenAI.

Reorganizarea va acorda o importanță și resurse mai mari produsului de programare al OpenAI, Codex, și urmează să fie lansată în următoarele săptămâni, apărând inițial sub forma unor actualizări ale site-ului web și ale aplicațiilor mobile ChatGPT.

Pentru a stimula adoptarea, OpenAI reproiectează interfața ChatGPT cu noi solicitări și funcții care îndrumă utilizatorii către instrumente de programare, generarea de imagini și servicii partenere precum Canva și Booking.com.

Majoritatea utilizatorilor Codex sunt clienți plătitori, în timp ce 2 milioane de firme reprezintă aproximativ 40% din veniturile OpenAI, a scris FT, adăugând că compania se așteaptă ca această pondere să crească la 50% până la sfârșitul anului.

ChatGPT deservește peste 900 de milioane de utilizatori activi săptămânal, a anunțat OpenAI la începutul acestui an, adăugând că a depășit 50 de milioane de abonați consumatori.

Agenția Reuters a scris în luna mai că OpenAI pregătea depunerea unei cereri confidențiale de listare la bursă în Statele Unite în următoarele săptămâni.

Cu toate acestea, directorul executiv Sam Altman a declarat că firma nu se concentrează pe un moment anume și va intra pe bursă atunci când va fi momentul potrivit.

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