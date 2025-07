Pe contul său dedicat de pe platforma X, chatbotul a distribuit aprecieri pentru liderul nazist, a sugerat că persoanele cu nume de familie evreiești sunt mai predispuse să răspândească ură online și a afirmat că o măsură similară Holocaustului, care să pedepsească ura împotriva persoanelor albe, ar fi „eficientă”. X a șters unele postări marți seara, scriu Financial Times și New York Times.

Chatbotul lui Elon Musk, Grok, a generat noi controverse marți, după ce l-a lăudat în repetate rânduri pe Adolf Hitler și a distribuit retorică antisemită, cu o zi înainte ca xAI, compania de inteligență artificială care îl dezvoltă, să lanseze cel mai recent model.

Chatbotul împărtășește opinii și oferă context pentru utilizatorii de pe platforma X, a lui Musk, atunci când aceștia îl etichetează sub o postare și îi adresează întrebări.

Grok a fost deja implicat în diverse controverse. Comentariile sale de marți au ieșit în evidență deoarece au făcut referire la inundațiile din Texas, care au ucis peste 100 de persoane, inclusiv peste 20 de copii și membri ai personalului unei tabere creștine de vară.

We are aware of recent posts made by Grok and are actively working to remove the inappropriate posts. Since being made aware of the content, xAI has taken action to ban hate speech before Grok posts on X. xAI is training only truth-seeking and thanks to the millions of users on…