ChatGPT își va putea aminti de acum tot ce i-ai spus vreodată: „Te va cunoaște de-a lungul vieții”

ChatGPT tocmai a primit o actualizare majoră a funcției de memorie, OpenAI anunțând joi că „memoria din ChatGPT poate acum face referire la toate conversațiile tale anterioare pentru a oferi răspunsuri mai personalizate”, relatează Business Insider.

Chatbot-ul va folosi de acum „preferințele și interesele tale pentru a deveni și mai util în redactare, obținerea de sfaturi, învățare și nu numai”, mai afirmă OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGPT.

„Este o funcție surprinzător de bună, din punctul meu de vedere, și indică o direcție care ne entuziasmează: sisteme de inteligență artificială care ajung să te cunoască de-a lungul vieții și devin extrem de utile și personalizate”, a declarat directorul OpenAI, Sam Altman, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare „X”, fosta Twitter.

ChatGPT era deja dotat cu o funcție de „Memorie”, însă aceasta era una limitată. Utilizatorii puteau cere asistentului A.I. să salveze anumite solicitări, întrebări și alte cereri pentru a îmbunătăți conversațiile viitoare – toate acestea putând fi gestionate cu funcționalitatea „Gestionare memorie”.

Acum, asistentul poate folosi și mai multe detalii pe care le observă în mod natural în conversație. Așadar, dacă deduce că un utilizator este fan al științei, de exemplu, va face referire la acest lucru în răspunsuri.

OpenAI a subliniat însă că utilizatorii pot alege oricând să dezactiveze referirea la conversațiile anterioare – sau funcția de memorie în ansamblu, din „Setări”.

Compania a anunțat că noua funcție începe să fie disponibilă de astăzi zi pentru toți utilizatorii ChatGPT Plus și ChatGPT Pro, cu excepția celor din anumite țări, printre care Marea Britanie, Elveția, Norvegia și Islanda. Utilizatorii ChatGPT Team, Enterprise și Edu vor primi acces la noua funcție în câteva săptămâni.

Utilizatorii vor ști că au acces la funcția respectivă atunci când le va apărea un ecran care îi informează despre acest lucru:

