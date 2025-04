„Efectul Ghibli”: Serverele OpenAI s-au supraîncălzit din cauza imaginilor virale create cu ChatGPT

Secvență din filmul „The Boy and the Heron” (2023) produs de studioul Ghibli, FOTO: LMK / Landmark / Profimedia Images

Frenezia de a crea artă „în stil Ghibli” folosind instrumentul de generare a imaginilor din ChatGPT a dus săptămâna trecută la un val record de utilizatori pentru chatbot-ul creat de OpenAI, supraîncărcând serverele și limitând temporar utilizarea funcției, relatează Reuters.

Trendul viral a făcut ca utilizatori din întreaga lume să inunde rețelele de socializare cu imagini bazate pe stilul desenat de mână al celebrului studio japonez de animație, Studio Ghibli, fondat de renumitul regizor Hayao Miyazaki și cunoscut pentru filme apreciate precum Spirited Away, Princess Mononoke, My Neighbor Totoro sau The Boy and The Heron, lansat cu doi ani în urmă.

Numărul mediu de utilizatori săptămânali activi ai ChatGPT a depășit pentru prima dată în acest an pragul de 150 de milioane, potrivit datelor firmei de cercetare de piață Similarweb.

„Am adăugat un milion de utilizatori în ultima oră”, a declarat CEO-ul OpenAI, Sam Altman, într-un mesaj distribuit luni pe „X”. El a amintit că ChatGPT a avut nevoie de 5 zile să ajungă la un milion de utilizatori după lansarea sa pe 30 noiembrie 2022.

Numărul utilizatorilor activi, veniturile din abonamente și descărcările aplicației ChatGPT au atins un nivel record săptămâna trecută, potrivit datelor SensorTower, după ce compania de inteligență artificială a lansat actualizări pentru modelul său GPT-4o, permițând generarea avansată de imagini.

OpenAI pășește pe un teren incert cu noua funcționalitate a ChatGPT

„Este super distractiv să văd cât de mult iubesc oamenii imaginile în ChatGPT. Dar GPU-urile (n.r. unitățile de procesare grafică) noastre se topesc”, a spus Altman săptămâna trecută, ca reacție la trendul viral.

Utilizarea pe scară largă a instrumentului de inteligență artificială pentru „efectul Ghibli” a ridicat și întrebări legate de posibile încălcări ale drepturilor de autor.

„Peisajul juridic al imaginilor generate de A.I. care imită stilul distinctiv al Studio Ghibli este un teren incert. Legea drepturilor de autor a protejat, în general, doar expresii specifice, nu stilurile artistice în sine”, a declarat Evan Brown, partener la firma de avocatură Neal & McDevitt, pentru Reuters.

Business Insider relata săptămâna trecută că ChatGPT a început de miercuri seara să refuze unele cereri ale utilizatorilor pentru imagini în stilul Ghibli și al altor artiști, invocând diferite motive. Dar în cazul altor utilizatori a dat curs cererilor în continuare.

Un purtător de cuvânt al OpenAI a declarat atunci pentru Business Insider că compania are o „abordare conservatoare” în ceea ce privește imaginile care folosesc stilul artiștilor. „Am adăugat o restricție care se activează atunci când un utilizator încearcă să genereze o imagine în stilul unui artist în viață”, a declarat într-un comunicat compania condusă de Sam Altman. Purtătorul de cuvânt al OpenAI a declarat de asemenea că firma continuă să împiedice „generarea de imagini în stilul artiștilor individuali în viață”.

OpenAI nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea Reuters privind datele utilizate pentru antrenarea modelelor sale de A.I. și legalitatea noii funcționalități.

Fondatorul studioului Ghibli s-a declarat dezgustat de tehnologia A.I. cu ani în urmă

Unii utilizatori ai rețelelor de socializare au amintit de comentarii făcute cu ani în urmă de Hayao Miyazaki, cofondatorul studioului Ghibli, faimos pentru scenele sale meticuloase, desenate de mână, și pentru devotamentul său față de această artă.

În 2016, Miyazaki a fost pus să vadă pentru un documentar despre el un monstru generat de A.I., ale cărui mișcări „înfiorătoare” ar fi putut fi folosite într-un joc video. Persoana care prezenta demonstrația a explicat că A.I. ar putea „să ne ofere mișcări grotești pe care noi, oamenii, nu ni le putem imagina”.

Miyazaki i-a răspuns: „Nu în ultimele zile, dar de obicei, în fiecare dimineață îmi văd prietenul care are un handicap. Îi este atât de greu doar să bată palma cu cineva; brațul său, cu mușchii înțepeniți, nu poate ajunge până la mâna mea”.

„Acum, gândindu-mă la el, nu pot privi așa ceva și să găsesc că este interesant. Sunt profund dezgustat. Cei care creează astfel de lucruri nu au nicio idee despre ce înseamnă suferința”, a continuat el, subliniind că nu și-aș dori „niciodată” să încorporeze tehnologia A.I. în munca lui. „Simt cu tărie că este o insultă la adresa vieții însăși”, a subliniat artistul japonez.