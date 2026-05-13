Chef Florin Dumitrescu a câștigat procesul în care Antena Group i-a cerut daune de 100.000 de euro

Acţiunea în instanţă depusă de Antena Group împotriva lui Chef Florin Dumitrescu, prin care televiziunea cerea 100.000 de euro despăgubiri acuzându-l pe acesta că a încălcat o clauză din contract privind campaniile online, a fost respinsă de către Tribunalul București, scrie miercuri Pagina de Media.

Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Grupul media l-a dat în judecată pe fostul colaborator într-un proces care are ca obiect „proprietate intelectuală”, spunând că Florin Dumitrescu a desfăşurat campanii de publicitate fără a avea acordul scris de la Antena pentru brandul de ceasuri Breitling.

Colegul lui Dumitrescu, Chef Sorin Bontea, a pierdut un proces asemănător cu Antena şi trebuie să-i plătească companiei 100.000 de euro, însă nici această decizie nu este definitivă.

Decizia Tribunalului București a venit într-unul dintre numeroasele procese deschise de Antena Group împotriva celor trei chefi, după ce aceşti au refuzat să mai colaboreze cu Antena 1 pentru emisiunea „Chefi la cuţite”, în toamna lui 2023.

Antena Group l-a acţionat în instanţă pe Florin Dumitrescu acuzându-l că a încălcat o caluză din contract pe vremea când maestrul bucătar era angajat al Antenei Group. Potrivit clauzei, Dumitrescu nu putea realiza materiale online pentru alte companii din afara trustului fără a avea acordul scris al Antenei. În acest caz, contractul prevedea penalităţi de 100.000 de euro.

În dosarul depus la instanţă, televiziunea a arătat că Dumitrescu a făcut 26 de promovări online pentru Breitling fără aprobarea prealabilă şi a încălcat astfel contractul.

Motivarea instanței

Florin Dumitrescu a susţinut în faţa instanţei că niciodată pe parcursul colaborării cu Antena (din anul 2014) „nu s-a pus problema să solicit acordul prealabil scris al acesteia pentru postările pe care le-am realizat pe conturile proprii de socializare, indiferent dacă în aceste postări erau implicaţi şi terţi”.

„Ca dovadă, niciodată, până la notificarea din 30.10.2023, reclamanta nu mi-a solicitat să înlătur din mediul online materialele postate în legătură cu terţii care nu fac parte din trust şi să solicit, pentru viitor, acordul prealabil scris al acesteia pentru astfel de postări”, a spus Dumitrescu, după cum reiese din motivarea instanței.

Mai mult, la paginile de socializare ale lui Florin Dumitrescu avea acces inclusiv un angajat al Antenei Group, care făcea la rândul său postări.

„Rezultă, aşadar, că timp de şapte ani, Antena nu a avut nicio problemă cu postările de pe paginile noastre de socializare, pentru că, doar în contextul deteriorarii grave a relaţiei de colaborare dintre noi şi reclamantă, dintr-o dată, toate aceste postări să devină ilicite şi să ne fie solicitate despăgubiri de ordinul milioanelor de euro”, conform motivării.

Judecătorul a considerat că, prin comportamentul lor de-a lungul anilor, părţile au creat în practică o altă regulă: Antena nu mai cerea acorduri scrise înainte de postările online.

Instanţa a reţinut că grupul media nu a invocat niciodată această clauză timp de ani de zile, chiar dacă au existat sute de postări pentru alte companii. Televiziunea a reacţionat abia după refuzul chef-ilor de a continua colaborarea.

În plus, instanţa a spus direct că Antena a folosit clauza ca instrument de presiune după ruptura dintre părţi.