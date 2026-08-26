Chef Sorin Bontea, despre Inteligența Artificială în bucătărie: „Ia să faci asta acasă și să-mi spui dacă poţi să mănânci”

Chef Sorin Bontea spune, într-un interviu pentru Pagina de Media, că rețetele generate de inteligența artificială nu sunt suficiente pentru a găti bine.

„Ce mai poate aduce un show culinar într-o perioadă în care o reţetă este la un prompt distanţă? Poate AI-ul lua locul unui chef?”, a fost întrebat chef-ul.

„Eu am mai încercat să gătesc cu AI-ul, să-i spui ce ai în frigider şi după aia îţi dă el ce să găteşti. Ia să faci chestia asta acasă, să-mi spui dacă poţi să mănânci. Când cineva vorbeşte despre asta şi îţi povesteşte şi îţi arată cum să faci, atunci îţi iese”, spune Bontea în interviul pentru Paginademedia.ro.

„Problema este că AI-ul nu poate să-ţi dea gust în mâncarea”, continuă Bontea.

În ceea ce privește emisiunile culinare, chef-ul spune că publicul nu urmărește doar preparatele, ci și oamenii care gătesc și poveștile lor.

„Cred că la televizor și în show-urile culinare, cel puțin în acesta în care suntem noi astăzi, îți vorbește cumva omul care gătește. Îți spune și povestea lui. Totul se dezvoltă într-o emisiune culinară”, a spus Sorin Bontea.

Sorin Bontea revine în juriul MasterChef România, alături de Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, în sezonul cu numărul 11 al emisiunii. Noul sezon începe pe 7 septembrie 2026, la Pro TV și pe Voyo.