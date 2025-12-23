Sari direct la conținut
Chefi la cuțite 23 decembrie 2025. Eliminări supriză înainte de semifinală. Cine sunt bucătarii rămași în concurs

Chefi la cuțite. Sursă foto: Facebook

Sezonul 16 din emisiunea Chefi la cuțite a intrat pe turnantă. Show-ul culinar de la Antena 1 se va termina chiar în Ajunul Crăciunului.

Episodul 21 al sezonului 16 Chefi la cuțite din 22 decembrie 2025 s-a încheiat cu surprize, potrivit Antena 1.

La finalul jurizării de luni, patru concurenți au fost eliminați și au părăsit competiția.

Chef Alexandru Sautner a luat o decizie neașteptată, iar un cuțit de aur s-a aflat printre cei care au fost nevoiți să se oprescă în această etapă a emisiunii de la Antena 1, care a fost lider de audiență, potrivit televiziunii.

Irina Fodor i-a oferit lui Alexandru Sautner dreptul de a trimite doi concurenți direct în semifinală, potrivit TV Mania.

Acesta a ales să îi ofere lui Sergiu, din echipa verde, un loc direct în semifinală.

Orlando Zaharia l-a ales pe Bogdan în timp ce Richard Abou Zaki l-a ales pe Luca.

Pentru Iuliana, Tal, Darius și Viorel, competiția s-a încheiat în episodul de luni seară.

Cine sunt semifinaliștii sezonului 16 Chefi la cuțite de la Antena 1:

  • Alexandru Helju – echipa Chef Alexandru Sautner
  • Ioan Bargu și Ștefana Mercori – echipa Chef Ștefan Popescu
  • Luca Zvaleni, Sergiu Deac, Maria Moraru și Sorina Jumugă – echipa Chef Richard Abou Zaki
  • Andrei Mihăilescu și Bogdan Panaite – echipa Chef Orlando Zaharia

Aceștia se vor lupta marți, 23 decembrie, pentru un loc în marea finală care se va difuza miercuri, 24 decembrie, de la ora 20.30.

