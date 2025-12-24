VIDEO Chefi la cuțite 23 decembrie 2025. Tensiune uriașă și jurizare cu scântei înainte de marea finală

Emisiunea Chefi la Cuțite 2025 se apropie de final. Marți seară a avut loc penultimul act al show-ului culinar de la Antena 1.

Drumul spre semifinala sezonului 16 a marcat un moment unic în istoria showului culinar.

Chef Alexandru Sautner a ajuns la ultimul battle cu un singur concurent, Alexandru Helju.

În schimb, echipa verde a lui chef Richard Abou Zaki a reușit să domine pe ultima sută de metri a emisiunii, acesta având cei mai mulți semifinaliști.

Chefi la cuțite 2025. Cine sunt concurenții sezonului 16 care se luptă pentru premiul de 30.000 de euro

Cine sunt semifinaliștii sezonului 16 Chefi la cuțite de la Antena 1:

Alexandru Helju – echipa Chef Alexandru Sautner

Ioan Bargu și Ștefana Mercori – echipa Chef Ștefan Popescu

Luca Zvaleni, Sergiu Deac, Maria Moraru și Sorina Jumugă – echipa Chef Richard Abou Zaki

Andrei Mihăilescu și Bogdan Panaite – echipa Chef Orlando Zaharia

După semifinala de marți seară, producătorii păstrează misterul până la final, căci penultimul act al show-ului s-a încheiat fără a dezvăluit verdictul.

Semifinala însă a stârnit controverse. Mai mulți fani ai emisiunii au criticat jurizarea făcută de chef Ștefan Popescu, sugerând producătorilor să nu mai fie inclus în sezonul viitor.

Potrivit TV Mania, tensiunile au pornit în timpul jurizării preparatului lui Alex. Chef Ștefan Popescu i-a acordat nota 2, decizie care l-a nemulțumit pe chef Alexandru Sautner, apreciind că nota a fost o penalizare intenționată deoarece preparatul a fost identificat.

Chef Ștefan Popescu și-a apărat decizia, spunând că Alex a „dat-o în bară” cu preparatul prezentat și nota este pe deplin justificată.

Finala sezonului 16 va fi difuzată miercuri, 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului, de la ora 20.30, pe Antena 1 și Antena Play, și presupune trei probe extrem de solicitante. Câștigătorul va pleca acasă cu marele premiu de 30.000 de euro.