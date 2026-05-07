Dublă eliminare la Chefi la cuțite. Un concurent a fost salvat de chef Alexandru Sautner

Ediția 29 a sezonului 17 a emisiunii de cooking de la Antena 1, difuzată miercuri seară, a adus momente de tensiune și critici din partea juraților care s-au declarat dezamăgiți de preparatele prezentate de concurenți.

Chefii Alexandru Sautner, Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu au criticat dur farfuriile concurenților, catalogând proba de miercuri seară drept un eșec total.

„Pur și simplu sunt fără cuvinte. Eu țin să cred că a fost o bătaie de joc la adresa noastră! Am găsit niște farfurii care nu se pot mânca”, a spus chef Alexandru Sautner, citat de site-ul Antena 1.

„Niște farfurii care nu ar trebui să existe în battle-ul 12. Tuturor ni s-a părut o lipsă totală de respect!”, a exclamat și chef Orlando Zaharia.

„Din punctul meu de vedere ar fi trebuit să plece 7 persoane! O seară aberantă în care cultura gastronomică s-a dus la coșul de gunoi!”, a spus și chef Richard Abou Zaki.

Și chef Ștefan Popescu a fost dezamăgit de prestația concurenților.

Cine a fost eliminat de la Chefi la cuțite

La finalul probelor individuale, rezultatele au fost catastrofale pentru doi concurenți. Liviu Filip Micșa, noul membru al echipei bordo, și Florin Stamin, din echipa verde, au obținut cele mai mici punctaje.

Pentru Liviu, drumul în competiție s-a încheiat. „Azi ai ajuns, azi pleci acasă!”, i-a transmis chef Richard Abou Zaki.

Însă, când totul părea pierdut, chef Alexandru Sautner a făcut un gest neașteptat. Deși inițial plănuia să păstreze amuleta de salvare pentru Marina, acesta a decis să o folosească pentru a-l ține în concurs pe Florin Stamin.

„Nu pot să te las!”, i-a spus Sautner concurentului său, vizibil afectat de greșeala acestuia, care a gătit un preparat pe bază de praz cu care a dat greș.

„Nu mi-a venit să cred!”, a spus Florin.

Deși eliminarea a fost tehnic dublă, grație amuletei, doar Liviu Filip Micșa a părăsit competiția în ediția 29 a sezonului 17 de la Chefi la cutițe.