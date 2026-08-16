Chiajna, mănăstirea cu cele mai bizare povești de groază, în imagini document 

Din toate ruinele Bucureștiului, una singură se încăpățânează să nu se cadă cu totul, dimpreună cu toată istoria sae uluitoare Mănăstirea: Chiajna, monumentalul vestigiu, parte a patrimoniului național.

Cu pereți masivi din zidărie de cărămidă, pereți cu grosime medie de aproximativ 1,35 m, incredibil de temeinic ridicați cu mortar de var amestecat cu câlți, ruina sfidează trecerea timpului și este dovadă vie că nu ne cunoaștem și nu ne prețuim trecutul.

Despre mănăstirea Chiajna se spune că ar fi bântuită, că oricine prinde miezul nopții la ruine vede fantoma unei domnițe și alte asemenea istorii care au făcut c monumentul medieval să devină destinație pentru vânătorii de fantome din toată lumea, o mărturisește chiar și preotul paroh al bisericii de lângă mănăstire.

Descoperă, pe b365.ro, Mănăstirea Chiajna în imagini document.