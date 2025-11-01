Chiar e mai greu să ne revenim din mahmureală pe măsură ce îmbătrânim și are asta legătură cu ficatul?

Te-ai trezit vreodată cu o durere de cap cumplită după o noapte în oraș și te-ai întrebat dacă mahmureala chiar se înrăutățește odată cu vârsta – sau dacă pur și simplu nu mai știi să o gestionezi la fel de bine? Știința sugerează că primul scenariu este cel corect, scrie The Guardian.

„Corpul nostru își schimbă modul în care procesează alcoolul pe măsură ce îmbătrânim”, afirmă Adam Taylor, profesor de anatomie la Facultatea de Medicină a Universității Lancaster. Principalul motiv îl reprezintă scăderea funcției hepatice.

„Alcoolul este metabolizat în ficat. Funcția principală a ficatului este să detoxifice – să descompună substanțele și să le transforme în unități utile pentru organism sau să le elimine dacă sunt dăunătoare”, explică cadrul universitar.

Pe măsură ce îmbătrânim, compușii toxici ai alcoolului rămân mai mult timp în organism

Ficatul descompune alcoolul cu ajutorul enzimelor, dar pe măsură ce îmbătrânim el produce mai puține, ceea ce înseamnă că compuși toxici precum acetaldehida – cel responsabil pentru multe dintre simptomele mahmurelii – persistă în organism.

Însă nu doar ficatul este de vină. Conținutul de apă din corp scade cu aproximativ 5% după vârsta de 55 de ani, parțial din cauza scăderii masei musculare, unde se depozitează multă apă. Mai puțină apă înseamnă că alcoolul este mai concentrat în sânge, iar deshidratarea cauzată de efectele sale diuretice – un factor cheie în durerile de cap și starea de amețeală după mahmureală – se resimte mai puternic.

Funcția rinichilor scade și ea odată cu vârsta, încetinind eliminarea reziduurilor. „Se acumulează aceste produse reziduale în corp, care circulă mai mult timp și își exercită efectele mai intens”, spune Taylor.

Se poate preveni agravarea mahmurelii? Nu. Dar, dacă consumi alcool, alternează băuturile alcoolice cu apă și respectă limitele săptămânale recomandate – acestea pot ajuta.

Odată ce mahmureala apare, nu există un remediu miraculos. „Timpul este singurul lucru care o va rezolva”, spune Taylor. „Timp, apă și paracetamol”, conchide el.

FOTO articol: Fizkes / Dreamstime.com.