China a anunțat zece „stimulente” pentru Taiwan. Reacția a venit imediat: „Pastile otrăvite, ambalate drept cadouri”

Cheng Li-wun, lidera opoziției din Taiwan s-a dus în China și s-a întâlnit cu Xi Jinping. Foto: Xie Huanchi / Xinhua News / Profimedia

China a prezentat duminică 10 noi măsuri de stimulare pentru Taiwan, printre care relaxarea restricțiilor turistice, autorizarea difuzării de seriale de televiziune „sănătoase” și facilitarea vânzărilor de produse alimentare, în urma unei vizite efectuate de liderul opoziției din insula democratică, transmite Reuters.

Această inițiativă a fost anunțată la finalul vizitei în China a lui Cheng Li-wun, președinta Kuomintang (KMT), cel mai mare partid de opoziție din Taiwan. Ea s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping și a discutat despre necesitatea păcii și reconcilierii.

Cele 10 măsuri, prezentate de agenția oficială de știri Xinhua, „explorează” stabilirea unui mecanism de comunicare regulat între KMT și Partidul Comunist Chinez, reluarea completă a zborurilor între cele două părți și permisiunea pentru persoanele din Shanghai și provincia Fujian de a vizita Taiwanul.

Se va institui un mecanism de relaxare a standardelor de inspecție pentru produsele alimentare și piscicole, dar acesta trebuie să se bazeze pe principiul politic al „opunerii față de independența Taiwanului”, a precizat Xinhua.

Reacția Taipei: „pastile otrăvite”

Serialele de televiziune, documentarele și filmele de animație din Taiwan vor putea fi difuzate atâta timp cât au „o orientare corectă, un conținut sănătos și o calitate înaltă a producției”, a adăugat agenția.

Consiliul pentru Afaceri Continentale din Taiwan, care se ocupă de politica insulei față de China, a declarat într-un comunicat că așa-numitele „concesii unilaterale” ale Beijingului sunt doar „pastile otrăvite” ambalate ca „pachete generoase de cadouri”.

Guvernul taiwanez susține schimburile sănătoase și ordonate între cele două maluri ale Strâmtorii, dar acestea nu ar trebui să fie supuse unor condiții prealabile sau obiective politice, a afirmat acesta.

Într-o declarație, KMT a salutat anunțul Chinei, afirmând că acesta este un „cadou” pentru poporul din Taiwan.

China refuză să discute cu președintele Taiwanului, Lai Ching-te, afirmând că acesta este un „separatist”. El respinge pretențiile de suveranitate ale Beijingului asupra insulei guvernate democratic.

China și Taiwanul s-au acuzat reciproc pentru lipsa reluării turismului chinez la scară largă către insulă de la sfârșitul pandemiei de COVID-19.

Taiwanul s-a plâns, de asemenea, anterior de restricțiile chineze privind importurile anumitor produse agricole și piscicole, afirmând că, în unele cazuri, China a folosit pretexte nejustificate.