China a condamnat la închisoare un blogger care a criticat sedanul electric al Xiaomi cu informații false

Un blogger chinez a fost condamnat la 20 de luni de închisoare pentru că a fabricat afirmații negative despre siguranța sedanului electric SU7 al Xiaomi, a relatat vineri presa de stat de la Beijing, preluată de Reuters.

Începând de anul trecut, autoritățile chineze și-au intensificat eforturile de a combate pe plan intern publicitatea falsă, dezinformarea online și alte practici neregulamentare din industria auto, extrem de competitivă, pe fondul îngrijorărilor că afirmațiile înșelătoare ar putea distorsiona percepția consumatorilor și concurența.

De asemenea, au fost vizați bloggerii și platformele online acuzați că denigrează producătorii auto sau răspândesc informații înșelătoare.

Bloggerul, identificat doar cu numele Gao, a fost găsit vinovat de Tribunalul Popular al Districtului Haidian pentru prejudicierea reputației unor produse prin fabricarea unor fapte false și afectarea intenționată a reputației producătorului auto Xiaomi, potrivit publicației Beijing Daily.

De asemenea, acesta a fost amendat cu 100.000 de yuani (aproximativ 14.800 de dolari).

Ce a făcut bloggerul condamnat la închisoare în China

În august 2024, Gao și echipa sa au publicat un videoclip cu un test de impact care părea să arate că ușile celui mai bine vândut model Xiaomi, SU7, nu s-au deschis după o coliziune. De asemenea, videoclipul părea să arate că sistemul de apel de urgență al vehiculului nu s-a activat și că ecranul central de control nu s-a aprins, potrivit relatărilor din presa chineză.

Xiaomi, companie cunoscută ca producător de smartphone-uri, și-a extins domeniul de activitate și a început să vândă mașini electrice în 2024.

Clipul publicat de Gao pe contul său de distribuire video, care avea aproximativ un milion de urmăritori, a devenit viral, acumulând în jur de trei milioane de vizualizări.

Instanța a constatat că Gao și echipa sa modificaseră în secret bateria auxiliară a vehiculului înainte de filmare și folosiseră imagini cu o baterie deteriorată de un motostivuitor pentru a induce în eroare publicul, potrivit relatării Beijing Daily.

Xiaomi a declarat în ianuarie anul trecut că „un blogger și complicii săi, care anterior au defăimat cu rea-credință Xiaomi Auto, au fost arestați în conformitate cu legea”.