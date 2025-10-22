China a depășit SUA pentru a deveni principalul partener comercial al Germaniei, după taxele vamale impuse de Trump. Berlinul are o problemă majoră

Exporturile Germaniei către SUA au scăzut semnificativ anul acesta, arată datele statistice consultate de Reuters. Germania a înregistrat însă și o scădere a exporturilor către China.

China a depășit Statele Unite și a devenit cel mai mare partener comercial al Germaniei în primele opt luni ale anului 2025, recâștigând primul loc, pe fondul creșterii taxelor vamale care au afectat exporturile germane către SUA, potrivit datelor preliminare ale Oficiului German de Statistică.

Importurile și exporturile germane cu China au totalizat 163,4 miliarde de euro în perioada ianuarie-august, în timp ce comerțul cu SUA s-a ridicat la 162,8 miliarde de euro, potrivit calculelor Reuters.

SUA au fost principalul partener comercial al Germaniei în 2024, punând capăt unei serii de opt ani de dominație a Chinei.

Schimbarea a survenit în contextul în care Germania a încercat să-și reducă dependența de China, Berlinul invocând diferențe politice și acuzând Beijingul de practici neloiale.

Dinamica comerțului s-a schimbat din nou în acest an, odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă și reintroducerea tarifelor.

Taxele vamale impuse de Trump

Taxele vamale sunt cele care au determinat scăderea exporturilor germane către Statele Unite. Acestea au scăzut cu 7,4% în primele opt luni ale anului comparativ cu 2024, până la 99,6 miliarde de euro.

În august, exporturile către SUA au scăzut cu 23,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce arată că tendința se accelerează.

„Nu există nicio îndoială că politica tarifară și comercială a SUA este un motiv important pentru scăderea vânzărilor”, a declarat Dirk Jandura, președintele asociației de comerț exterior BGA, citat de Reuters.

Jandura a afirmat că cererea SUA pentru bunurile clasice exportate de Germania, precum mașini, utilaje și produse chimice, a scăzut.

Având în vedere amenințarea continuă a taxelor și faptul că euro este mai puternic, este puțin probabil ca exporturile germane către SUA să-și revină în curând, a declarat Carsten Brzeski, director global macro la ING.

Importurile din China au crescut

Exporturile către China au scăzut și mai drastic decât cele către Statele Unite, înregistrând o scădere de 13,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 54,7 miliarde de euro în primele opt luni ale anului 2025.

În schimb, importurile din China au crescut cu 8,3%, până la 108,8 miliarde de euro.

„Reînnoirea boomului importurilor din China este îngrijorătoare”, a declarat Brzeski. „Mai ales că datele arată că aceste importuri se fac la prețuri de dumping”, a spus el.

El a avertizat că acest lucru nu numai că a crescut dependența Germaniei de China, dar ar putea spori tensiunile în industriile cheie în care China a devenit un rival major.

„În absența dinamismului economic intern, unii din Germania ar putea fi acum îngrijorați de orice schimbări pe piețele mondiale”, a declarat economistul Berenberg, Salomon Fiedler.