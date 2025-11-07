VIDEO China a lansat cu mare fast „Fujian”, al treilea și cel mai modern portavion pe care l-a construit vreodată

Punerea în funcțiune săptămâna aceasta a celui mai recent portavion al Chinei marchează un nou capitol în efortul de modernizare militară al țării, însă analiștii în domeniul securității și diplomații regionali afirmă că, înainte de a deveni complet operațional, „Fujian” se află în fața unor provocări dificile, transmite agenția Reuters.

Președintele Xi Jinping a participat miercuri în provincia Hainan la ceremonia de punere în funcțiune și arborare a pavilionului portavionului Fujian, și a urcat la bordul navei pentru o inspecție, a relatat vineri agenția oficială Xinhua.

Fujian este al treilea portavion al Chinei, dotat cu o punte de zbor plată și catapulte electromagnetice pentru decolări – elemente care îl transformă într-o armă navală potențial mult mai puternică decât primele două portavioane chineze, ambele bazate pe modele rusești. China începuse testele pe mare pentru Fujian în primăvara anului trecut.

Fujian va putea transporta semnificativ mai multe avioane de luptă, echipate cu armament mai greu, decât portavioanele Liaoning și Shandong, care sunt mai mici și folosesc rampe pentru lansarea aeronavelor.

În timpul testelor pe mare, desfășurate înainte de punerea în funcțiune, marina chineză a lansat noua versiune navală a avionului invizibil J-35, un avion de avertizare timpurie KJ-600, precum și o variantă îmbunătățită a avionului său de vânătoare J-15.

Analiștii cred că portavionul nu e încă gata de luptă

Atașații militari și analiștii regionali spun că vor urmări cu atenție desfășurările viitoare, încercând să evalueze cât de rapid va deveni Fujian apt de luptă, prin monitorizarea operațiunilor de zbor și a eforturilor de coordonare a acestora cu navele de sprijin și submarinele.

„Cred că va mai trece cel puțin un an până când va atinge capacitatea operațională deplină”, a declarat pentru Reuters Ben Lewis, fondatorul platformei de date open-source PLATracker.

„În ciuda celor nouă teste pe mare din acest an, ei lucrează practic cu platforme complet noi, de la un capăt la altul”, a adăugat Lewis, cu puțin înaintea anunțului de vineri.

Collin Koh, un cercetător din Singapore în domeniul apărării, afirmă că imaginile oficiale recente arată că avioanele J-15 decolau de pe catapulte fără armament, semn că operațiunile se află încă într-o fază incipientă de testare.

Desfășurarea avionului KJ-600 este, de asemenea, semnificativă, deoarece ajută China să integreze elementele complexe ale operațiunilor pe portavion și să-și extindă raza de acțiune dincolo de mările apropiate.

O aeronavă de avertizare timpurie și comandament KJ-600 (stânga) zburând în formație alături de două avioane de luptă însoțitoare J-15 pe în timpul paradei militare organizate de China pe 3 septembrie 2025, FOTO: Hector Retamal / AFP / Profimedia Images

China și-a lansat primul portavion cu 13 ani în urmă

De la punerea în funcțiune a portavionului Liaoning în 2012, marina chineză s-a arătat relativ precaută în folosirea portavioanelor, păstrându-le în esență ca platforme de testare.

Acestea au început însă să se aventureze la est de Japonia și spre Guam – unde se află importante baze americane – iar unii analiști se așteaptă ca Fujian și viitoarele portavioane să participe treptat la misiuni mai ambițioase.

Fiind alimentat cu motorină, Fujian nu are autonomia portavioanelor americane propulsate nuclear.

Raportul anual al Pentagonului privind modernizarea militară a Chinei, publicat în decembrie anul trecut, a notat că Fujian și portavioanele viitoare de același tip vor consolida capacitatea Chinei de a-și proiecta puterea militară, în parte prin desfășurarea de aeronave specializate în război electronic și în lupte antisubmarin.

„Acest lucru va spori puterea de lovire a unui potențial grup de luptă naval al Armatei Populare de Eliberare atunci când va fi desfășurat în regiuni dincolo de periferia imediată a Chinei”, se arată în raport.

Koh a afirmat că Fujian este probabil să joace un rol important și în propaganda internă, adăugând că se așteaptă ca marina chineză să desfășoare exerciții în jurul Taiwanului – chiar dacă rolul portavionului într-un eventual conflict legat de Taiwan rămâne o chestiune dezbătută.

„Aceasta ar putea fi o schimbare majoră pentru China, dar există încă multe capacități care trebuie testate și perfecționate – inclusiv modul în care ar putea fi folosit cel mai eficient într-un conflict privind Taiwanul”, a declarat Koh, de la Școala de Studii Internaționale S. Rajaratnam din Singapore.