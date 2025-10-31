China a trimis în spațiu cel mai tânăr astronaut al său și patru șoareci. Echipajul Shenzhou-21 are în plan 27 de proiecte

Misiunea Shenzhou-21 a fost lansată de la Centrul Jiuquan din nord-vestul Chinei, vineri, 31 octombrie 2025. Credit: Liu Fang / Xinhua News / Profimedia

China a lansat vineri a șasea misiune spațială cu echipaj uman, având la bord trei astronauți, printre care și cel mai tânăr astronaut al său vreodată, și patru șoareci, relatează agenția turcă de presă Anadolu.

Misiunea Shenzhou-21 a fost lansată de la Centrul Jiuquan din nord-vestul Chinei.

Cei trei astronauți, cunoscuți pe plan local și ca „taikonauți”, sunt pilotul și totodată comandantul navei spațiale, Zhang Lu, inginerul de zbor Wu Fei și specialistul în încărcătură utilă Zhang Hongzhang.

„Incomparabil de norocos”

Wu Fei, în vârstă de 32 de ani, este cel mai tânăr astronaut al Chinei care efectuează o misiune în spațiu, potrivit AFP.

Cei trei și-au luat rămas bun de la colegi și membri ai familiei la baza din Deșertul Gobi, în timp ce o formație interpreta un cântec patriotic.

Joi, Zhang Lu le-a spus reporterilor că este încrezător că echipa sa va „raporta înapoi patriei noastre și poporului ei cu succes deplin”.

Wu, astronaut aflat la prima sa misiune spațială, a declarat joi într-o conferință de presă că se simte „incomparabil de norocos”.

Patru șoareci în misiune

Taikonauții transportă în premieră și patru șoareci, doi masculi și două femele, către stația spațială Tiangong a Chinei, pentru efectuarea de experimente, potrivit publicației de stat Global Times.

Experimentele științifice vor presupune inclusiv examinarea efectelor pe care le produc condițiile spațiale asupra comportamentului acestor animale.

După întoarcerea pe Pământ, oamenii de știință vor studia, de asemenea, efectele mediului spațial asupra organelor și țesuturilor șoarecilor.

În timp ce se află pe orbită, timp de șase luni, echipajul Shenzhou-21 va desfășura 27 de proiecte noi de cercetare științifică și aplicată în domenii cheie, printre care știința vieții spațiale, biotehnologia și medicina aerospațială.

Oficialii chinezi se așteaptă ca experimentele planificate ale Shenzhou-21 să ofere date valoroase pentru cercetări științifice viitoare și pentru alte aplicații pe orbită.

Echipajul Shenzhou-20 se află pe orbită de 188 de zile. Comandantul echipajului, Chen Dong, a devenit primul astronaut chinez care stă în total mai mult de 400 de zile în spațiu, precum și astronautul chinez cu cele mai multe ieșiri în spațiu de până acum, cu șase activități în afara vehiculului spațial la activ.