China acuză atacuri cibernetice americane asupra unui centru esențial din țară. „Statele Unite sunt adevăratul «imperiu hacker»”

China a acuzat SUA, duminică, de efectuarea unor atacuri cibernetice asupra Centrului Național pentru Servicii de Timp de la Beijing care ar fi putut provoca daune grave infrastructurii critice din sectorul financiar și cel de telecomunicații, transmite AFP.

Beijingul a sporit alarmele de spionaj în ultimii ani, pe măsură ce s-au înrăutățit relațiile cu SUA și alte națiuni occidentale.

Autoritățile chineze susțin că au găsit „dovezi irefutabile” ale eforturilor Agenției Naționale de Securitate a SUA (NSA) de a pirata Centrul Național pentru Servicii de Timp în perioada 2022-2024, potrivit unui comunicat publicat pe contul oficial de WeChat al Ministerului securității de stat.

Instituția se ocupă cu coordonarea ceasurilor din întreaga țară, utilizate în toate, de la servere de computere, la gări și până la rețele electrice.

Ministerul chinez a acuzat NSA că exploatează punctele slabe ale serviciului de mesagerie al unei mărci străine de telefoane mobile nespecificate pentru a fura datele de autentificare ale angajaților de la centrul de operațiuni.

Instituția susține că atacurile ar fi putut pune în pericol rețelele electrice, transportul și chiar și lansările spațiale.

Autoritățile chineze au „rupt lanțurile de atac, au modernizat măsurile de protecție și au eliminat potențialele amenințări”, se mai arată în comunicat.

„În ultimii ani, Statele Unite au urmărit agresiv obținerea hegemoniei cibernetice, încălcând în mod repetat regulile internaționale ale spațiului cibernetic”, a mai declarat ministerul în comunicatul său.

Ministerul chinez al securității de stat i-a îndemnat pe cetățeni să fie vigilenți la atacurile străine și să raporteze autorităților activitățile suspecte.

China s-a confruntat și ea cu acuzații de spionaj cibernetic

Țările occidentale au acuzat grupuri de hackeri, bănuite a fi susținute de China, că desfășoară o campanie globală de spionaj cibernetic împotriva unor figuri critice la adresa Beijingului, a instituțiilor democratice și a companiilor din diverse sectoare sensibile.

În 2024, Washingtonul a declarat că un actor sponsorizat de statul chinez se află în spatele unei breșe cibernetice de la Departamentul Trezoreriei SUA.

La acea vreme, Beijingul a respins acuzațiile drept „nefondate”.

„Dovezi incontestabile demonstrează că Statele Unite sunt adevăratul «imperiu hacker» și cea mai mare sursă de haos în spațiul cibernetic”, a declarat duminică Ministerul Securității Statului din China.

