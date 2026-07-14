China, acuzații grave împotriva SUA la ONU: „Au aruncat regiunea într-o prăpastie periculoasă”

Reprezentantul Chinei în Consiliul de Securitate al ONU, Sun Lei, a acuzat marţi Statele Unite că au aruncat Orientul Mijlociu „într-o prăpastie” prin lansarea războiului împotriva Iranului, relatează AFP, preluată de Agerpres.

În timpul unei discuţii despre rebelii houthi din Yemen, reprezentantul permanent adjunct, Sun Lei, a declarat că „Statele Unite poartă o responsabilitate incontestabilă pentru situaţia actuală din Yemen şi din Marea Roşie”.

„Statele Unite sunt cele care obstrucţionează eforturile Consiliului de a pune capăt ostilităţilor, de a proteja populaţia din Gaza şi de a preveni escaladarea tensiunilor” în regiune, a subliniat el.

„Fără autorizaţia Consiliului de Securitate şi chiar în timp ce negocierile erau în desfăşurare între Statele Unite şi Iran, SUA au lansat atacuri militare împotriva Iranului, aruncând încă o dată regiunea într-o prăpastie periculoasă”, a adăugat diplomatul.

Sun Lei a reacţionat la acuzaţiile formulate împotriva ţării sale de ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, care a acuzat China că a încălcat embargoul asupra armelor impus rebelilor houthi.

„State precum Iranul şi, într-o oarecare măsură, companii şi entităţi chineze, au încălcat rezoluţia 2216 fără consecinţe reale”, a declarat Mike Waltz.

Rezoluţia 2216, adoptată de Consiliul de Securitate al ONU în 2015, cere ca houthi să înceteze ostilităţile şi să se retragă din teritoriile pe care le-au ocupat în Yemen. Ea impune un embargou asupra armelor împotriva grupării şi a aliaţilor acesteia, precum şi sancţiuni individuale – îngheţarea activelor şi interdicţii de călătorie.

După un schimb de replici aprins între cei doi oficiali, fiecare vorbind pe rând, reprezentantul chinez a reiterat că „Statele Unite ar trebui să îşi examineze propriile acţiuni”, în loc „să încerce să defăimeze alte ţări şi să arunce vina asupra lor”.