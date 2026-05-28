China amenință UE cu măsuri de retorsiune după ce tensiunile comerciale au erupt din nou

Președintele chinez Xi Jinping alături de ministrul său de externe Wang Yi, FOTO: Athit Perawongmetha / AFP / Profimedia Images

Ministerul de Externe al Chinei a acuzat joi Uniunea Europeană că folosește selectiv datele comerciale pentru a justifica afirmațiile sale privind dezechilibrele. Reacția Beijingului vine după ce Comisia Europeană a spus că analizează înăsprirea cotelor de import și a taxelor vamale asupra bunurilor chinezești pentru a proteja industriile vulnerabile, relatează Reuters.

Stéphane Séjourné, Comisarul european pentru Industrie, a declarat pentru Financial Times că Bruxelles-ul va analiza înăsprirea măsurilor pentru a proteja anumite sectoare industriale de ceea ce blocul consideră a fi o amenințare „existențială” din partea importurilor chinezești.

„Vom folosi clauzele de salvgardare într-un mod mai general, la nivel de sectoare, și nu doar pentru companii sau materii prime particulare”, a spus Séjourné pentru FT, adăugând că industrii europene precum cele chimice, metalurgice și legate de tehnologii curate sunt expuse riscului de a fi distruse de concurența neloială a Chinei.

Mao Ning, purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, a declarat după aceste afirmații că nimeni nu este obligat să facă comerț cu China și că Beijingul va lua „toate măsurile necesare” pentru a-și proteja „drepturile și interesele legitime”.

China acuză UE de „protecționism”

„Dacă se privește doar comerțul cu bunuri, fără a lua în considerare comerțul cu servicii și veniturile din investiții, dacă ne concentrăm doar pe cifrele brute ale schimburilor comerciale, nu pe structura comerțului și pe direcția în care curg profiturile… acest lucru va conduce în mod natural la o concluzie unilaterală privind dezechilibrul comercial”, a spus Mao într-o conferință de presă obișnuită.

„Fie că este vorba de reducerea riscurilor, reducerea dependenței sau așa-numitul echilibru comercial, acestea sunt, în esență, protecționism”, a adăugat oficialul chinez.

Séjourné își va susține poziția în cadrul discuțiilor de vineri dintre comisarii europeni privind modul de reechilibrare a relațiilor UE–China.

Purtătorul de cuvânt al lui Séjourné a confirmat că acesta insistă ca blocul comunitar să utilizeze cotele de import și taxele vamale „mai sistematic” pentru a proteja industriile europene de concurența chineză.

Ce deficit comercial are UE în raport cu China

Țări cu unele dintre cele mai mari economii din UE, inclusiv Franța, Italia și Spania, fac presiuni asupra Bruxelles-ului pentru a revizui măsurile comerciale, astfel încât blocul să se apere mai eficient împotriva importurilor excesiv de ieftine.

Deficitul comercial al Uniunii Europene cu China, în materie de bunuri, a crescut cu 2,7% în 2025, ajungând la 359,9 miliarde de euro (417,88 miliarde de dolari).

„Comerțul internațional este o alegere în două sensuri”, a mai spus Mao joi. „Nu există așa ceva precum cumpărare sau vânzare forțată… China nu urmărește în mod deliberat un surplus comercial cu Europa”, a adăugat ea, îndemnând Uniunea Europeană să adopte o viziune „cuprinzătoare și obiectivă” asupra relațiilor sale economice cu Beijingul.

Europa acuză China de mult timp că folosește subvenții de stat, bariere de acces pe piață și politici despre care spune că denaturează concurența.

China respinge ideea că practicile sale comerciale ar fi injuste.

Propunerea lui Séjourné a fost relatată inițial de Financial Times, Handelsblatt și Le Monde.