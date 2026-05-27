China anunță că a alungat o fregată olandeză din marea pe care Beijingul o revendică integral

China a anunțat miercuri că a mobilizat forțe navale și aeriene pentru a alunga o fregată olandeză pe care o acuză că a pătruns ilegal miercuri în zona disputată a Insulelor Paracel din Marea Chinei, transmite Reuters.

Zhai Shichen, purtător de cuvânt al comandamentului Teatrului Sudic al Armatei Populare de Eliberare, a acuzat că elicoptere au decolat în repetate rânduri și „au pătruns în spațiul aerian al Chinei”.

„Ne opunem ferm acestui lucru și solicităm solemn părții olandeze să înceteze imediat acțiunile sale de încălcare și provocare”, a declarat Zhai într-un comunicat, adăugând că armata chineză „va proteja cu hotărâre suveranitatea și securitatea națională”.

Deși armata chineză nu a oferit mai multe detalii, e cunoscut faptul că fregata olandeză „HNLMS De Ruyter” se află în regiune ca parte a eforturilor Olandei de a-și consolida parteneriatele maritime cu statele din Indo-Pacific, unde în trecut a avut posesiuni coloniale.

China susține că deține aproape toate cele 1,3 milioane de mile pătrate ale Mării Chinei de Sud, dar cel puțin alte șase guverne au, de asemenea, revendicări teritoriale: Filipine, Vietnam, Malaezia, Indonezia, Brunei și Taiwan.

Din 2014, China a transformat numeroase recife în insule artificiale puternic fortificate cu rachete, piste pentru avioane și sisteme de arme, provocând nemulțumirea celorlalte guverne.

De ce a trimis Olanda o fregată olandeză în Marea Chinei de Sud

Fregata olandeză a fost ancorată la Manila de vineri până duminică (22–24 mai) și urmează să participe la diverse activități de interoperabilitate, inclusiv exerciții de comunicații și manevre împreună cu Marina Militară a Filipinelor, potrivit PNA.

„[Acest lucru are scopul] de a vedea cât de confortabil ne simțim și cât de ușor putem lucra împreună. Pentru noi, acest lucru este foarte important și ne oferă multe lecții despre modul în care putem opera cu alți parteneri cu care nu suntem obișnuiți să lucrăm acum și în viitor”, le-a declarat reporterilor din Filipine comandantul navei, comandorul Rodger de Wit.

De Wit a spus că prezența Marinei olandeze în regiune transmite și faptul că Olanda este o „susținătoare puternică” a dreptului internațional, în special a Convenției Organizației Națiunilor Unite privind Dreptul Mării (UNCLOS).

„Suntem un susținător puternic al acesteia și nu contează dacă este vorba despre Marea Nordului sau Marea Chinei de Sud. Acesta este și motivul pentru care suntem aici – pentru a promova libertatea de navigație, pentru a menține mările deschise și pentru a asigura continuitatea comerțului”, a spus el.

Membri ai echipajului fregatei olandeze „HNLMS De Ruyter” în timpul unei opriri în Indonezia, pe 14 mai 2026, FOTO: Juni Kriswanto / AFP / Profimedia

Nava de război olandeză va participa la exerciții militare în Pacific

Sejurul fregatei olandeze în regiune face parte din misiunea de desfășurare „Pacific Archer” a Marinei Regale Olandeze, desfășurată pe durata a cinci luni.

„HNLMS De Ruyter” va participa la exercițiul „Rim of the Pacific 2026”, care va reuni 31 de state în jurul Insulelor Hawaii, între 24 iunie și 31 iulie.

HNLMS De Ruyter este una dintre cele patru fregate de apărare antiaeriană și comandă din clasa De Zeven Provinciën operate de Marina Regală Olandeză.

Fregata intrată în serviciul marinei olandeze în 2004 are un echipaj de aproximativ 200 de persoane și transportă un elicopter militar multirol NH90, cu două motoare.