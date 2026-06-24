China anunță că are un model AI la fel de puternic ca temutul Mythos al Anthropic: „E capabil să schimbe echilibrul dintre atac și apărare”

Compania chineză de securitate cibernetică 360 Security Technology a declarat miercuri că a dezvoltat ceea ea ce numește un „răspuns intern” la Mythos, modelul avansat creat de compania americană Anthropic. Chinezii se referă la sistemul american drept o „capabilitate strategică” în domeniul cibernetic pe care „China nu își putea permite să nu o dețină”, transmite Reuters.

Mythos, prezentat în avanpremieră în aprilie, este un sistem care detectează vulnerabilități software, însă experții în securitate cibernetică au avertizat că acesta ar putea amplifica semnificativ capacitatea de desfășurare a atacurilor informatice.

Anthropic a ales să nu îl facă public, prezentându-l doar unui număr restrâns de companii de top.

„Modelele de inteligență artificială au ajuns la un nivel al capacității de programare la care îi pot depăși pe toți, cu excepția celor mai pricepuți oameni, în identificarea și exploatarea vulnerabilităților software”, afirma Anthropic la momentul respectiv într-un anunț publicat pe site-ul companiei. „Consecințele – pentru economii, siguranța publică și securitatea națională – ar putea fi severe”, sublinia compania condusă de Dario Amodei.

Luna aceasta, guvernul american a ordonat companiei Anthropic să suspende exporturile unei versiuni mai puțin puternice a modelului, invocând preocupări legate de securitatea națională.

O „versiune chineză a Mythos”

Zhou Hongyi, fondatorul companiei 360 Security Technology, a prezentat miercuri la o conferință de securitate cibernetică desfășurată la Beijing două instrumente de securitate bazate pe AI sub denumirea „Yitian Tulong”. Numele este inspirat dintr-un roman clasic chinez de arte marțiale care înseamnă „Sabia Cerească și Dragonul Sabie”.

Zhou a declarat că unul dintre instrumente, „Tulongfeng”, a fost conceput pentru a descoperi automat vulnerabilități software, numindu-l „versiunea chineză a Mythos”, în timp ce al doilea sistem, „Yitianzhen”, a fost creat pentru automatizarea apărării cibernetice și a răspunsulurilor la incidente.

„Un astfel de instrument puternic, capabil să schimbe echilibrul dintre atac și apărare în spațiul cibernetic, nu poate fi deținut doar de alții”, a afirmat Zhou într-un discurs, potrivit unei transcrieri publicate de 360.

El a descris inteligența artificială destinată identificării vulnerabilităților drept un activ strategic național, care poate fi utilizat atât pentru protejarea infrastructurilor critice, cât și pentru obținerea unui avantaj ofensiv.

Zhou Hongyi, fondatorul companiei chineze de securitate cibernetică 360 Security Technology, FOTO: IMAGO / Imago Stock and People / Profimedia

O cursă a înarmării cu AI în securitatea cibernetică

China și Statele Unite au o lungă istorie de acuzații reciproce privind desfășurarea de operațiuni cibernetice ofensive împotriva infrastructurilor critice.

Reuters notează că lansarea realizată de 360 reprezintă deocamdată cel mai important răspuns chinez la modelul Mythos al Anthropic, care a provocat îngrijorare la Washington și în alte capitale, precum și în întreaga industrie a securității cibernetice, din cauza capacității sale de a descoperi vulnerabilități în sisteme sensibile.

Anthropic a declarat în aprilie că Mythos Preview a identificat „mii” de vulnerabilități majore în sisteme de operare, browsere web și alte programe software.

Guvernul Statelor Unite a ordonat companiei să suspende exporturile unei versiuni mai puțin puternice a Mythos către destinații din întreaga lume și către toți cetățenii străini, invocând motive de securitate națională.

Zhou a susținut că China se confruntă cu riscul unei „transparențe unidirecționale” dacă entitățile americane pot utiliza modele de tipul Mythos pentru a analiza software și sisteme critice, în timp ce companiilor chineze le este refuzat accesul la capabilități comparabile.

Un model AI cu încărcătură politică în China

Reuters subliniază că declarațiile lui Zhou reflectă neliniștea răspândită în China față de ceea ce presa de stat a țării a numit „capabilitățile fără precedent de atac cibernetic” demonstrate de Mythos. Zhou este membru al principalului organism consultativ politic al Chinei.

360 a afirmat că „Tulongfeng” a identificat 3.432 de vulnerabilități software, dintre care 105 au fost confirmate de autoritățile chineze. Reuters nu a putut verifica independent aceste afirmații.

Zhou a precizat că nu intenționează să copieze pur și simplu abordarea americană, pe care a descris-o drept bazată pe „cel mai puternic model, cea mai mare putere de calcul și cele mai performante cipuri”.

„China nu poate aștepta”

Înăsprirea controalelor americane la export privind accesul Chinei la cipuri de ultimă generație produse în Statele Unite, introduse din 2022 de administrația Biden și înăsprite ulterior de Trump, a împiedicat modelele AI dezvoltate pe plan intern de China să recupereze decalajul față de rivalii americani, inclusiv Anthropic, deși diferența s-a redus începând de anul trecut.

Statele Unite și-au justificat aceste restricții argumentând că respectivele cipuri ar permite armatei chineze să își amplifice semnificativ capabilitățile prin intermediul inteligenței artificiale.

„Privind lucrurile obiectiv, modelele dezvoltate pe plan intern au încă un decalaj de 20%-30% în ceea ce privește capabilitățile de bază”, a declarat Zhou. „China nu poate aștepta până când performanțele modelelor vor ajunge complet la nivelul celor occidentale înainte de a începe identificarea vulnerabilităților, pentru că nu ne putem permite să așteptăm”, a continuat el în timpul prezentării.

Zhou a spus că firma sa urmează în schimb o abordare bazată pe „agenți” AI, combinând modelele de inteligență artificială cu expertiza în securitate, baze de date cu vulnerabilități și instrumente automatizate, o strategie despre care susține că doar 360 a reușit să o implementeze cu succes, oferind „Tulongfeng capabilități echivalente cu Mythos”.

„Dacă Mythos este un cip de vârf, ceea ce construim noi este un sistem complet care poate funcționa stabil, poate lucra 24 de ore din 24 și face mai puține greșeli”, a spus el. „Dacă abordarea americană este să formeze un hacker genial, abordarea 360 este să organizeze o echipă profesionistă de atac și apărare”, a mai spus acesta.

Zhou, un veteran al antreprenoriatului pe internet din China și un comentator vocal al evoluțiilor tehnologice, a fondat compania 360, care a devenit una dintre cele mai cunoscute firme chineze de securitate cibernetică prin intermediul programelor sale antivirus.

Ea s-a extins ulterior către soluții de securitate pentru companii și instituții guvernamentale.