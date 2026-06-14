„Războiul AI a început deja”. Europa reacționează după ce SUA i-a interzis accesul la cel mai puternic model de inteligență artificială

Anthropic a anunțat că va „dezactiva brusc” cele mai avansate modele de IA ale sale pentru toți utilizatorii, iar anunțul a stârnit o mulțime de reacții în Europa.

Anthropic a primit o directivă din partea Guvernului SUA privind controlul exporturilor, prin care i se cerea să suspende accesul la Fable 5 și Mythos 5 pentru toți cetățenii străini, conform Reuters.

Nu i s-au oferit detalii concrete cu privire la motivele legate de securitatea națională, a declarat Anthropic într-un comunicat.

Inclusiv propriii angajați ai companiei care nu sunt cetățeni americani nu vor mai avea acces la cele două modele – considerate cele mai avansate modele de AI ale companiei.

Rumoare în Europa, după decizia SUA

Decizia administrației Trump a stârnit un val de reacții în întreaga Europă și a reaprins dezbaterea privind dependența ei de tehnologia de peste Ocean, potrivit Euronews și Euractiv.

Mulți politicieni au afirmat că măsura ar trebui să constituie un semnal de alarmă pentru guverne și au solicitat creșterea investițiilor în sectorul tehnologic autohton.

Un purtător de cuvânt al Comisia Europeană a declarat pentru Euractiv că măsura adoptată de administrația de la Washington „subliniază și mai clar nevoia Europei de suveranitate tehnologică”.

Oficialul european a mai subliniat că modelele respective ridică probleme serioase de securitate cibernetică.

„Continuăm discuțiile cu aliații noștri”

Executivul comunitar a susținut anterior că legislația UE privind inteligența artificială și securitatea cibernetică oferă deja o bază solidă pentru protejarea blocului comunitar împotriva amenințărilor informatice alimentate de IA.

„Continuăm discuțiile cu aliații noștri în privința acestor modele. Este în interesul nostru comun să gestionăm aceste riscuri și să consolidăm securitatea cibernetică”, a transmis reprezentantul Comisiei, adăugând că instituția pregătește un plan de acțiune privind securitatea cibernetică și inteligența artificială.

În ultimii ani, independența tehnologică a devenit una dintre prioritățile strategice ale Uniunii Europene. La începutul lunii iunie, Comisia Europeană a prezentat un pachet de măsuri menit să accelereze dezvoltarea capacităților europene în domeniul centrelor de date, cipurilor și al inteligenței artificiale.

„A venit momentul ca suveranitatea tehnologică europeană să devină realitate”

Aura Salla. Sursă foto: Jose Tabares / Zuma Press / Profimedia

Eurodeputata finlandeză Aura Salla a scris pe LinkedIn că „a venit momentul ca suveranitatea tehnologică europeană să devină realitate”, argumentând că Bătrânul Continent a primit deja „suficiente semnale de alarmă”.

Și europarlamentarul german Sergey Lagodinsky a afirmat pe platforma X că Europa trebuie să ceară acces la aceste modele și a solicitat liderilor europeni să se reunească urgent pentru a discut acest subiect.

Decizia administrației Trump a provocat reacții și în Franța, unde mai mulți politicieni intrați în cursa pentru alegerile prezidențiale au comentat situația.

Fostul premier francez și candidat la scrutinul din 2027, Gabriel Attal, a declarat că „războiul inteligenței artificiale a început deja” și că viitoarea campanie prezidențială nu va putea evita „această problemă”.

Apeluri din Franța

Bruno Retailleau. Foto: Billioux Yannick/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Și Bruno Retailleau, fost ministru francez de interne și candidat la alegerile prezidențiale din 2027, a reacționat.



„Decizia Washingtonului de a restricționa accesul la cele mai performante modele ale Anthropic ar trebui să constituie un semnal de alarmă. În cursa pentru inteligența artificială, o națiune care depinde de alții în ceea ce privește tehnologia este o națiune care poate fi deconectată peste noapte”, a scris Retailleau pe X.



El a subliniat că Franța are companii care pot concura cu giganții tech din SUA, „dar trebuie să punem capăt naivității și să decidem, în sfârșit, să ne reînarmăm puterea tehnologică”.

Expertul independent în securitate cibernetică Lukasz Olejnik a avut o reacție dură.

„Europa vede acest risc de ani de zile. Acesta nu mai este un semnal de alarmă. Este nota de plată pentru ignorarea lui”, a spus specialistul.

AI, „o chestiune de suveranitate națională”

Ministrul britanic al Forțelor Armate, Al Carns, în timpul unei vizite la RFA Lyme Bay din Gibraltar, pe 22 mai 2026. FOTO: James Manning, PA Images / Alamy / Profimedia

Al Carns, deputat britanic și fost ministru al forțelor armate, a deplâns directiva dată de guvernul SUA, subliniind că autoritățile engleze încercau să deslușească modelul puternic de inteligență artificială în momentul în care a fost oprit.

„Săptămâna aceasta, cel mai avansat model de IA de pe planetă a fost oprit de un guvern străin. Cercetătorii britanici îl studiau. Companiile britanice îl testau. Spitalele britanice îl utilizau în cadrul unor proiecte-pilot. Acum nu mai este cazul”, a declarat Carns, care și-a dat demisia din funcția de ministru al forțelor armate în urma unei dispute privind cheltuielile de apărare, la începutul acestei săptămâni.



„Aceasta nu este o poveste despre IA. Este povestea fiecărei industrii în care eram lideri”, a continuat el.

Geert Wilders, liderul Partidului pentru Libertate, formațiune de extremă dreapta din Olanda, a declarat că „inteligența artificială reprezintă din ce în ce mai mult o chestiune de suveranitate națională”, solicitând totodată ca țara să accelereze dezvoltarea propriilor modele.

Jordan Bardella. FOTO: Louise Delmotte / AP / Profimedia

Jordan Bardella, liderul partidului francez de extremă-dreapta Adunarea Națională și favorit în cursa pentru urmașul lui Emmanuel Macron la președinția Franței, a subliniat că țara sa are nevoie să își dezvolte tehnologia.

„Administrația Trump suspendă accesul la cele mai recente modele de IA ale Anthropic pentru toți cetățenii non-americani: această decizie bruscă vine să ne reamintească că inteligența artificială este deja o problemă majoră de suveranitate națională”, a declarat el într-o postare pe rețelele de socializare.

„Națiunile care nu își dezvoltă rapid propriul model (propriile modele) vor depinde întotdeauna din ce în ce mai mult de alegerile altor puteri: Franța trebuie să-și accelereze sprijinul pentru bijuteria Mistral AI și pentru întregul ecosistem al IA”, a adăugat el.