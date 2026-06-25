Noua lege a Chinei privind unitatea etnică, care prioritizează utilizarea limbii chineze în rândul minorităților etnice și penalizează actele de separatism etnic, urmează să intre oficial în vigoare la 1 iulie.

Legislația poate fi considerată o consacrare de facto a principiului „O singură Chină”, scrie Asia Today. Așa cum era de așteptat, autoritățile chineze au făcut un pas înainte pentru a afirma legitimitatea aplicării extrateritoriale a legii.

Conform relatărilor din mass-media viceministrul Justiției, Hu Weilie, a abordat prevederile extrateritoriale în cadrul unei conferințe de presă organizate la Biroul de Informații al Consiliului de Stat cu o zi înainte, afirmând că este o activitate legislativă normală desfășurată de un stat suveran și că legea respectă pe deplin principiile fundamentale ale dreptului internațional.

Adoptată în martie în timpul celei de-a patra sesiuni plenare a celui de-al 14-lea Congres Național al Poporului, legea își propune să consolideze sentimentul de comunitate între toți cetățenii chinezi, inclusiv cele 55 de grupuri etnice minoritare.

În special, articolul 63 al legii prevede că organizațiile sau persoanele din afara granițelor Chinei pot fi trase la răspundere dacă comit acte care subminează unitatea și dezvoltarea etnică sau incită la separatism etnic.

Prin urmare, în Taiwan cresc îngrijorările că această lege va fi utilizată ca bază legală pentru a viza persoanele care susțin independența taiwaneză sau se opun politicilor de unificare ale Beijingului. Unele instituții media occidentale au criticat legislația, numind-o o lege represivă care suprimă drepturile minorităților și forțează asimilarea culturală.

În legătură cu aceste critici, viceministrul Hu și-a exprimat disconfortul, menționând că mass-media occidentală au denaturat articolul 63 din lege, calificându-l drept un abuz de jurisdicție. El a subliniat că astfel de opinii nu sunt nici obiective, nici aliniate cu spiritul jurisprudenței, afirmând că națiunile din întreaga lume au dreptul de a preveni separatismul prin legislație pentru a menține integrarea socială și ordinea publică.

El a explicat în continuare că clauza extrateritorială este concepută pentru a preveni diverse activități ilegale legate de etnie din străinătate și a asigurat că aceasta nu va afecta schimburile normale de personal, discuțiile academice sau cooperarea economică și comercială.

Cu toate acestea, Agenția Centrală de Știri din Taiwan a citat cercetători locali și reprezentanți ai societății civile care spuneau că legea ar putea expune cetățenii taiwanezi la riscuri juridice și politice severe. .