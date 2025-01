China construiește discret un uriaș „buncăr apocaliptic”. De zece ori mai mare decât Pentagonul, „fortăreața are un singur scop” – ce arată imaginile din satelit văzute de FT

Un cercetător chinez familiarizat cu imaginile a declarat pentru Financial Times că șantierul are „toate semnele distinctive ale unei instalații militare sensibile”, inclusiv beton puternic armat și tuneluri subterane adânci.

Armata chineză construiește un complex masiv în vestul Beijingului despre care serviciile secrete americane cred că va servi drept centru de comandă pe timp de război. Complexul va fi mult mai mare decât Pentagonul, potrivit unor actuali și foști oficiali americani.

Imaginile din satelit obținute de Financial Times, examinate în prezent de serviciile de informații americane, arată un șantier de aproximativ șase kilometri pătrați, la 30 km sud-vest de Beijing.

Sunt vizibile găuri adânci care, potrivit experților militari, vor adăposti buncăre mari și consolidate, pentru a-i proteja pe liderii militari chinezi în timpul oricărui conflict – inclusiv, eventual, un război nuclear.

Mai mulți actuali și foști oficiali americani au declarat că serviciile de informații monitorizează îndeaproape amplasamentul, care ar fi cel mai mare centru de comandă militară din lume – de cel puțin 10 ori mai mare decât Pentagonul.

Pe baza unei evaluări a imaginilor din satelit obținute de FT, construcția a început la mijlocul anului 2024. Trei persoane familiarizate cu situația au declarat că unii analiști ai serviciilor de informații au botezat proiectul „Orașul militar Beijing”.

Construcția are loc în timp ce Armata de Eliberare a Poporului dezvoltă noi arme și proiecte înainte de centenarul forțelor în 2027.

Serviciile secrete americane au spus că președintele Xi Jinping a ordonat de asemenea armatei să dezvolte capacitatea de a ataca Taiwanul până atunci.

