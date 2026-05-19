China ezită să aprobe noul gazoduct dorit de Putin și cere un preț foarte redus pentru livrări. Negocierile depind exclusiv de Xi Jinping

Rusia este tot mai dependentă de China, iar Beijingul vrea să cumpere gaze la un preț comparabil cu cel de pe piața internă rusă, care este puternic subvenționat, scriu Bloomberg, Financial Times și The Moscow Times înaintea întâlnirii dintre Vladimir Putin și Xi Jinping de miercuri.

Vladimir Putin urma să ajungă marți la Beijing pentru a-l convinge încă o dată pe Xi Jinping, la discuțiile de miercuri, să aprobe construcția gazoductului „Puterea Siberiei 2”.

Deoarece principalul obstacol rămâne costul livrărilor, Gazprom a făcut o ofertă foarte avantajoasă privind prețul gazului, a declarat pentru Bloomberg o sursă apropiată companiei.

Cu toate acestea, partea chineză nu a dat semne clare că ar fi dispusă să meargă mai departe cu acest proiect.

Potrivit sursei agenției, obiectivul Moscovei este de a ajunge la un acord privind prețul gazelor până în septembrie.

Progresul negocierilor depinde exclusiv de Xi, iar în prezent nu există practic niciun semn că Rusia va putea obține cu ușurință la un acord, notează Bloomberg.

China vrea un preț foarte mic

O persoană familiarizată cu situația, care a vorbit cu Financial Times, și-a exprimat îndoiala că China și Rusia vor putea ajunge la un acord, întrucât Beijingul dorește în continuare să cumpere gaze la un preț comparabil cu cel de pe piața internă rusă.

Acesta este puternic subvenționat și se situează la aproximativ 50 de dolari pe mie de metri cubi. Este o valoare de aproximativ 12 ori mai mică decât prețurile actuale din Europa și de cinci ori mai mică decât prețul pe care China îl plătește în prezent – 258 de dolari.

Potrivit unei surse a FT, China consideră, de asemenea, că consumul de gaze a atins cel mai probabil un nivel maxim și nu va fi dispusă să își asume astfel de angajamente pe termen lung.

China dezvoltă rapid energia regenerabilă și dispune de rezerve mari de cărbune. Aceste două surse primare de energie ar trebui să fie suficiente pentru a alimenta economia sa, a cărei creștere încetinește.

În septembrie anul trecut, după ce o delegație rusă a vizitat Beijingul, președintele Gazprom Alexei Miller a anunțat pentru presa rusă că părțile au „semnat un memorandum cu caracter juridic obligatoriu privind construcția gazoductului.

China nu a confirmat oficial acest lucru. Nu au fost anunțate acorduri privind prețurile, iar Miller nu a furnizat nicio informație în acest sens.

Consilierul lui Putin Iuri Ușakov a declarat luni că problema gazoductului „va fi discutată în detaliu”.

Rusia, dependentă de China

Rusia a devenit puternic dependentă de China, aceasta fiind a 25-a vizită a lui Putin la Beijing.

Rusia importă acum prin China peste 90% din tehnologiile pe care nu are voie să le primească din cauza sancțiunilor occidentale, față de aproximativ 80% anul trecut, au declarat oficiali europeni pentru Bloomberg.

Anul trecut, comerțul dintre cele două țări a scăzut cu 6,9%, ajungând la 228 de miliarde de dolari. Însă la începutul acestui an, acesta a crescut cu aproape 20% față de aceeași perioadă din 2025, ajungând la peste 85 de miliarde de dolari.

O parte semnificativă a acestei creșteri se explică probabil prin dependența Rusiei de componentele importate pentru nevoile militare, potrivit lui Alexander Gabuev, directorul Centrului Carnegie din Berlin pentru Studii Ruse și Eurasiatice, citat de The Moscow Times.

Războiul din Orientul Mijlociu, care a privat piața mondială de aproximativ 20% din petrol și gaz natural lichefiat, sporește totuși șansele unui acord, consideră analiștii.

China ar putea decide în cele din urmă că o sursă suplimentară de gaz terestru din Rusia, care depinde de ea, este importantă pentru securitatea energetică.

„Acum este momentul perfect pentru asta – China are nevoie de asta mai mult ca niciodată, iar Rusia se află într-o situație dificilă și caută noi surse de venit”, a spus Gabuev.